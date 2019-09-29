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سيول فى عدة أماكن فى السعودية… فيديوهات

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الأحد 29 سبتمبر 2019 - 3:22 صباحًا
سيول فى عدة أماكن فى السعودية… فيديوهات

تداولت بعض الحسابات على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، فيديوهات من السيول التي أغرقت مناطق متفرقة في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت.

وتم رصد السيول في منطقة الساري بشمال نجران، ومفرق بني مسعود شمال شرق مكة المكرمة.

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2019-09-29 2019-09-29
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