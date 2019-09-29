سيول فى عدة أماكن فى السعودية… فيديوهات

تداولت بعض الحسابات على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، فيديوهات من السيول التي أغرقت مناطق متفرقة في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت.
وتم رصد السيول في منطقة الساري بشمال نجران، ومفرق بني مسعود شمال شرق مكة المكرمة.
فيديو:من سيول مفرق بني مسعود شمال شرق #مكة_المكرمة– pic.twitter.com/kaWVGmlF5v
— مجتمعنا (@KSASociety) September 28, 2019
فيديو | في منظر بديع … مواطن يوثق جريان السيول في منطقة الساري شمال نجران، وسط سير الإبل وسط الأمطار. pic.twitter.com/5AIUtIN4ho
— مجتمعنا (@KSASociety) September 28, 2019
فيديو :من أمطار جنوب #مكة_المكرمة– pic.twitter.com/QsHTsZiM67
— مجتمعنا (@KSASociety) September 28, 2019