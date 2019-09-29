كل الوطن- متابعات: قال وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، إن مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران هدمت خلال بضع سنوات حلم جميع اليمنيين بالحرية، والمواطنة المتساوية، والعيش الكريم، مؤكداً أن اليمنيين تمكنوا بدعم وإسناد قلّ نظيره من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، من كبح جماح وجنون هذه المليشيات الإرهابية.

وأضاف الوزير الحضرمي في كلمة الجمهورية اليمنية التي ألقاها في الدورة الـ 74 للجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك:أن حلم اليمن واليمنيين كاد أن يتحقق بفضل المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل التي تُوجت مخرجاته بدستور جديد ليمن اتحادي يتسع لكل اليمنيين بكافة أطيافهم السياسية والقبلية والمجتمعية يتم فيه حفظ الحريات وينعم أهله بالمواطنة المتساوية والتوزيع العادل للسلطة والثروات.

وقال الوزير اليمني: إن تلك المليشيات الحوثية المدعومة من قبل إيران، وإيران ذلك البلد الذي يُعد الراعي الأول للإرهاب في العالم والذي ومن أجل تحقيق أطماعه التوسعية في المنطقة قام بتكريس أموال شعبه من أجل دعم مليشياته ووكلائه خارج أرضه بالسلاح والمال والخبرات التخريبية، فمنذ العام 2014 قامت مليشيات الحوثي بدعم إيراني بتدمير كل ما هو جميل في اليمن.

ولفت إلى أن اليمن واليمنيين وبرغم كل هذه الصعاب والمعوقات، تمكنوا بتضحيات أبطال قواتنا المسلحة والمقاومة الباسلة وبدعم وإسناد قلّ نظيره من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، من كبح جماح وجنون هذه المليشيات الإرهابية، التي لا تزال إلى يومنا هذا تؤمن بحقها الإلهي الحصري في الحكم، ضاربة عرض الحائط كل قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، كما تم التمكن بدعم الأشقاء في تحالف الحزم والعزم من ردع انقلابهم وكف أذاهم وشرورهم عن معظم أرجاء اليمن.

وأعرب عن تقدير اليمن لدعم الأشقاء في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، منوهاً بالمواقف الصادقة والقوية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، التي تعد تأكيداً على الأخوة الصادقة والتي حُفظت في قلوب كل اليمنيين، كونها أتت في أكلح الظروف وتلبيةً لطلب رسمي من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لتحقيق أهداف نبيلة، وهي مواجهة مليشيات الحوثي والمشروع الإيراني التوسعي، واستعادة الدولة والشرعية، والحفاظ على أمن واستقرار ووحدة وسلامة الأراضي اليمنية.

كما ثمن وزير الخارجية، عاليا دور المانحين من الأشقاء والأصدقاء الذين وقفوا مع اليمن في وقت الشدة وأسهموا في التخفيف من أعباء الأزمة الإنسانية بدعم خطط الاستجابة الإنسانية أو تقديم المساعدات المباشرة، ونخص بالذكر المملكة العربية السعودية الشقيقة التي دعمت بسخاء خطط الاستجابة الإنسانية وكان آخرها تقديم نصف مليار دولار لدعم خطة 2019، وقدمت المساعدات الإنسانية المباشرة لليمنيين في كل أرجاء اليمن من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، إضافة إلى تقديم الدعم المباشر لخزينة الدولة لمنع انهيار العملة الوطنية، وتقديم ضمانات بنكية للسلع الغذائية، وتخصيص 60 مليون دولار شهريا لدعم تمويل وقود شبكات الكهرباء، إلى جانب إسهامات البرنامج السعودي للتنمية وإعادة أعمار اليمن ومركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.

وأكد أن إيران وأذرعها العسكرية في منطقتنا العربية بما فيها الحوثيون وحزب الله تشكل تهديدا خطيرا للأمن القومي، فإيران دولة مارقة لا تحترم القانون الدولي ولا التزاماتها كدولة عضو في الأمم المتحدة، ولفت إلى أنه أن إيران ألحقت باليمن والجزيرة العربية ضررا بالغا، فهي من انشأ ودرب وسلح ومول مليشيا الحوثي التي ترفع شعار الثورة الإيرانية وتنتهج نهجها في القمع والتنكيل والتعذيب، وحولت بعض المناطق في اليمن إلى منصات لإطلاق الصواريخ لتهديد أمن الجيران والملاحة الدولية في البحر الأحمر، وما زالت التقارير الأممية تكشف وتؤكد حجم الدعم الذي تتلقاه مليشيا الحوثي من إيران.

وتابع: ولم تكتفِ مليشيات الحوثي بذلك بل قامت مؤخرا بإدعاء مسؤوليتها عن الهجمات الإرهابية على منشأة شركة أرامكو السعودية في بقيق وخريص، في تضليل واضح وتبعية فاضحة للنظام الإيراني المارق، ونحن إذ ندين هذا الهجوم الإرهابي، نؤكد على ضرورة أن يتم التصدي له وتحميل فاعليه المسؤولية كاملة، ولا نعده هجوما على المملكة العربية السعودية فقط ولكن على الاقتصاد العالمي وتهديدا خطيرا للأمن والاستقرار الدولي.

وجدد تأكيد الحكومة اليمنية أنهم ليسوا دعاة حرب ودمار بل دعاة سلام واستقرار، ومن أجل ذلك واستشعارا بالمسؤولية الكاملة عن كل أبناء الشعب اليمني، دعمت الحكومة عملية السلام الأممية وجهود المبعوث الخاص لليمن وانخرطت بكل إيجابية ومرونة في جميع مبادرات السلام وفقا لمرجعيات السلام في اليمن المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن لاسيما القرار 2216.