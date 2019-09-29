تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن بالفيديو.. حريق ضخم في محطة قطار الحرمين بجدة كل الوطن فيديو متداول.. يوم بكى اللواء الفغم وهو يرثي الملك الراحل عبدالله كل الوطن شاهد.. لحظة تطويق الجهات الأمنية لمنزل السبتي حيث قتل اللواء الفغم كل الوطن شاهد.. آخر ظهور للواء الفغم (فيديو) كل الوطن أمراء ومسؤولون ينعون اللواء الفغم الحارس الشخصي للملك سلمان كل الوطن استشهاد اللواء الفغم، حارس الملك سلمان بأعيرة نارية.. وشرطة مكّة تكشف التفاصيل كل الوطن «الأونروا»: الدور السعودي طليعي في دعم اللاجئين الفلسطينيين بكافة المناطق كل الوطن محمد الحضرمي: إدعاء مليشيات الحوثي مسؤوليتها عن الهجمات على منشآت أرامكو فضح تبعيتها للنظام الإيراني كل الوطن مصر تعلق على اتهامات “العفو الدولية” وتصفها بـ”المنحازة” كل الوطن سيول فى عدة أماكن فى السعودية… فيديوهات
» » استشهاد اللواء الفغم، حارس الملك سلمان بأعيرة نارية.. وشرطة مكّة تكشف التفاصيل

استشهاد اللواء الفغم، حارس الملك سلمان بأعيرة نارية.. وشرطة مكّة تكشف التفاصيل

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأحد 29 سبتمبر 2019 - 10:37 صباحًا
استشهاد اللواء الفغم، حارس الملك سلمان بأعيرة نارية.. وشرطة مكّة تكشف التفاصيل

كل الوطن – فريق التحرير: صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه في مساء يوم السبت الموافق 29 / 1 / 1441هـ وعندما كان اللواء بالحرس الملكي / عبدالعزيز بن بداح الفغم ، في زيارة لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة، دخل عليهما صديق لهما يدعي / ممدوح بن مشعل آل علي، وأثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء (عبدالعزيز الفغم) و(ممدوح آل علي) فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء / عبدالعزيز الفغم رحمه الله، ما أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية، وعند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضاً الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره، وأسفر ذلك عن الآتي:

1 – مقتل الجاني على يد قوات الأمن.

2 – استشهاد اللواء / عبدالعزيز الفغم (رحمه الله) بعد نقله للمستشفى جراء اصابته من رصاص الجاني.

3 – إصابة تركي بن عبدالعزيز السبتي سعودي الجنسية، وجيفري دالفينو ساربوز ينغ فلبيني الجنسية الموجودين بالمنزل, كما أصيب خمسة من رجال الأمن بسبب طلق النار العشوائي من قبل الجاني، وقد جرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحالتهم مطمئنة.

والجهات المختصة تواصل تحقيقاتها في هذه القضية. والله ولي التوفيق.

المصدر: واس

رابط مختصر
2019-09-29
محليات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن - فريق التحرير