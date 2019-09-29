شاهد.. آخر ظهور للواء الفغم (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحارس الملك السعودي الشخصي السابق عبد العزيز الفغم، بعد الكشف عن خبر إستشهاده اليوم الأحد.

وأظهر مقطع الفيديو الذي جرى تداوله على نطاق واسع الفغم وهو يمارس رياضة المشي بكورنيش جدة قبل إستشهاده بأيام قليلة”.

وبدا الفغم، في المقطع الذي صور في غفلة منه، متمتعا بلياقة بدنية جيدة في زيه الرياضي وهو يتصبب عرقا جراء التمارين.

يذكر أن أكثر من 800 ألف تغريدة تداولت وسم “عبد العزيز الفغم” صباح اليوم، حيث قدم آلاف المغردين والمغردات تعازيهم في الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين، فيما تداول آخرون صورا ومقاطع فيديو للفقيد في مناسبات مختلفة.

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