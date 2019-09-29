فيديو متداول.. يوم بكى اللواء الفغم وهو يرثي الملك الراحل عبدالله

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع صوت للراحل اللواء عبدالعزيز الفغم حارس الملك سلمان الشخصي الذي قتل بأعيرة نارية على يد صديقه في جده وهو يرثي الملك عبدالله رحمه الله بعبرات حزينة ومؤلمة على فقده وبصوت باكي .

وعلق الكثيرين على إخلاصه وتفانيه في عمله وحبه لولاة الأمر حيث كان نموذج يُفتخر به من أبناء المملكة العربية السعودية .

تفاصيل مقتل” الفغم”حارس الملك سلمان بأعيرة نارية .. وابن شقيقه يؤكد يذكر أن اللواء عبدالعزيز الفغم هو ابن اللواء متقاعد بداح بن عبدالله الفغم وكان يعمل مرافق شخصي للملك عبدالله بن عبدالعزيز لمدة زادت عن 30 عام وقد سبقت هذه الفترة تعيين ابنه . وقد رافق اللواء عبدالعزيز الفغم الملك عبدالله لمدة 10 سنوات حتى وفاته لينتقل بعدها لمرافقة الملك سلمان لمدة 5 سنوات سجل خلالها مواقف كثيرة ومحبة عظيمة للملك سلمان أنتهت اليوم بذكرى طيبة لدى السعوديين كافة .