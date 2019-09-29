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بالفيديو.. حريق ضخم في محطة قطار الحرمين بجدة

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأحد 29 سبتمبر 2019 - 2:54 مساءً
بالفيديو.. حريق ضخم في محطة قطار الحرمين بجدة

يباشر الدفاع المدني السعودي، الأحد، حريقا في محطة قطار الحرمين في جدة، وفقا لما أكدته قناة “العربية”.

وأكد الدفاع المدني في تغريدة على “تويتر” أن فرقه تواصل مكافحة الحريق. وقالت إمارة مكة إن حريقا اندلع في سقف محطة قطار الحرمين بجدة دون تسجيل إصابات حتى الآن.

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2019-09-29
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