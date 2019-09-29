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قبول استقالة خالد الفالح رئيس مجلس إدارة “معادن” وتعيين ياسر الرميان عضوا غير تنفيذى

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الأحد 29 سبتمبر 2019 - 6:28 مساءً
قبول استقالة خالد الفالح رئيس مجلس إدارة “معادن” وتعيين ياسر الرميان عضوا غير تنفيذى

كل الوطن- متابعات: علنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عن صدور قرار مجلس إدارتها بتاريخ 29 محرم 1441هـ الموافق 28 سبتمبر 2019م القاضي بقبول استقالة معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح (عضو غير تنفيذي، ممثل صندوق الاستثمارات العامة)؛ الذي تقدم باستقالته من المجلس بتاريخ 28 محرم 1441هـ الموافق 27 سبتمبر 2019م، وذلك لظروفه الخاصة، على أن تسري اعتباراً من تاريخ تقديمها.

كما وافق المجلس على تعيين مرشح صندوق الاستثمارات العامة معالي الأستاذ/ ياسر بن عثمان الرميان عضواً غير تنفيذي في المجلس بديلاً عن العضو المستقيل، وتعيينه أيضاً رئيساً لمجلس الإدارة على أن تبدأ عضويته اعتباراً من 29 محرم 1441هـ الموافق 28 سبتمبر 2019م وحتى انتهاء دورة المجلس الحالية بتاريخ 24 أكتوبر2020م.

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2019-09-29 2019-09-29
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