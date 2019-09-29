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سعد الدين العثماني: المغرب يرفض صفقة القرن … والقدس خط أحمر

رئيس الحكومة المغربية قال إنه لا تنازل عن القدس عاصمة لدولة فلسطينية مستقلة

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الأحد 29 سبتمبر 2019 - 8:00 مساءً
سعد الدين العثماني: المغرب يرفض صفقة القرن … والقدس خط أحمر

الرباط – متابعات :  قال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، الأحد، إن بلاده ترفض بشكل قاطع ما يُعرف بـ”صفقة القرن” ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا أن القدس “خط أحمر”.

جاء ذلك في كلمة للعثماني خلال مشاركته بلقاء مع منتخبي حزب العدالة والتنمية (قائد الائتلاف الحكومي) بمدينة أغادير (وسط).

و”صفقة القرن” خطة أمريكية مرتقبة لتسوية سياسية بالشرق الأوسط يتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، خاصة بشأن وضع مدينة القدس المحتلة، وحق عودة اللاجئين، وحدود الدولة الفلسطينية المأمولة.

وقال العثماني إن “جميع مكونات البلاد ترفض هذه الصفقة، سواء تعلق الأمر برسائل وتصريحات العاهل المغربي محمد السادس، أو الدبلوماسية الوطنية وجميع القوى السياسية”.

وأضاف أن “المغرب لا يزال مع الشعب الفلسطيني، وحكايات صفقة القرن ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية مرفوضة”.

وشدّد العثماني على أن “العاهل المغربي يترأس لجنة القدس ولا تنازل عن القدس عاصمة لدولة فلسطينية مستقلة”.

وشكلت لجنة القدس عام 1975 بتوصية من المؤتمر السادس لوزراء خارجية البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، بهدف حماية القدس من المخططات الإسرائيلية وخطر تهويدها.

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2019-09-29 2019-09-29
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