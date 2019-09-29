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“محمود الهباش ” قاضي قضاة فلسطين يحذر من تداعيات اقتحام مستوطنين يهود للأقصى

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الأحد 29 سبتمبر 2019 - 8:04 مساءً
“محمود الهباش ” قاضي قضاة فلسطين يحذر من تداعيات اقتحام مستوطنين يهود للأقصى

القدس – وكالات : حذر قاضي قضاة فلسطين، محمود الهباش، الأحد، من تداعيات اقتحام مستوطنين يهود، المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة.

واعتبر الهباش، في بيان،له وفق الاناضول  أن “المساس بالقدس والأقصى، هو مساس لعقيدة أكثر من مليار ونصف المليار مسلم، في كل بقاع الأرض”.

وقال إن “الحرب الدينية التي تسعى دولة الاحتلال لإشعالها سيكتوي بنارها كل العالم”.

ودعا الهباش، العالم الإسلامي، لـ”اتخاذ قرار واضح عبر مؤسساته الرسمية والدينية، ورجال الفكر والإعلام، بالدعوة إلى شد الرحال لمدينة القدس، والرباط في الحرم القدسي، للتأكيد على إسلامية المسجد”.

وفي وقت سابق الأحد، اقتحمت مجموعات كبيرة من المستوطنين اليهود، باحات الأقصى، احتفالا بما يسمى “رأس السنة العبرية”.

وأفاد شهود عيان، للأناضول، أن الشرطة الإسرائيلية فتحت “باب المغاربة” خلال ساعات الصباح الباكرة، وسمحت باقتحام عشرات المستوطنين لباحات الأقصى على شكل مجموعات متتالية من بينهم المتطرف يهودا غليك.

ومنذ عام 2003، تسمح الشرطة الإسرائيلية، باقتحامات المستوطنين للأقصى جميع أيام الأسبوع، ما عدا يومي الجمعة والسبت.

وتطالب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، والمسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، بوقف الاقتحامات، ولكن الشرطة الإسرائيلية لم تستجب لهذا الطلب.

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2019-09-29 2019-09-29
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