تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن الديوان الملكي يعلن إصابة العاهل المغربي بـ”التهاب الرئتين الفيروسي الحاد” كل الوطن “محمود الهباش ” قاضي قضاة فلسطين يحذر من تداعيات اقتحام مستوطنين يهود للأقصى كل الوطن سعد الدين العثماني: المغرب يرفض صفقة القرن … والقدس خط أحمر كل الوطن العراق: نلعب دورًا إيجابيًا في تهدئة التوتر بالمنطقة كل الوطن أمير الرياض: جامعة الإمام ستكون من أفضل الجامعات في بلدنا العزيز كل الوطن الخرطوم تستدعي السفير المصري على خلفية اعتقال طالب سوداني في القاهرة كل الوطن رسالة نارية من راغب علامة… ” لجوع لن يرحم أحد” كل الوطن قبول استقالة خالد الفالح رئيس مجلس إدارة “معادن” وتعيين ياسر الرميان عضوا غير تنفيذى كل الوطن غداً … خالد الفيصل يُدشن ملتقى مكة الثقافي.. كل الوطن “مرور الطائف” يطيح بقائد مركبة دهس طفلاً ولاذ بالفرار من الموقع
» » الديوان الملكي يعلن إصابة العاهل المغربي بـ”التهاب الرئتين الفيروسي الحاد”

الديوان الملكي يعلن إصابة العاهل المغربي بـ”التهاب الرئتين الفيروسي الحاد”

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الإثنين 30 سبتمبر 2019 - 1:22 صباحًا
الديوان الملكي يعلن إصابة العاهل المغربي بـ”التهاب الرئتين الفيروسي الحاد”

أعلن الديوان الملكي في المغرب، في بيان أن الملك محمد السادس تعرض لالتهاب الرئتين الفيروسي الحاد.

وجاء في نص البيان، أن “صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تعرض لالتهاب الرئتين الفيروسي الحاد”، مشيرا إلى أن طبيبه الخاص نصحه بـ”الخلود لفترة راحة طبية لبضعة أيام”.

وكان ملك المغرب، في طريقه إلى فرنسا من أجل تقديم التعازي لأسرة وأقارب الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك، في إطار خاص، وذلك “اعتبارا للعلاقات الوطيدة والعميقة التي جمعت على الدوام العائلتين ولروابط المحبة والتقدير الخاصة التي يكنها جلالة الملك لهذا الصديق الكبير للمغرب”.

وأشار البيان إلى أن ولي العهد الأمير مولاي الحسن، سيقوم برئاسة وفد المغرب في المراسم الرسمية لجنازة شيراك.

المصدر: هسبريس

رابط مختصر
2019-09-30 2019-09-30
عربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن - فريق التحرير