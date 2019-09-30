الديوان الملكي يعلن إصابة العاهل المغربي بـ”التهاب الرئتين الفيروسي الحاد”

أعلن الديوان الملكي في المغرب، في بيان أن الملك محمد السادس تعرض لالتهاب الرئتين الفيروسي الحاد.

وجاء في نص البيان، أن “صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تعرض لالتهاب الرئتين الفيروسي الحاد”، مشيرا إلى أن طبيبه الخاص نصحه بـ”الخلود لفترة راحة طبية لبضعة أيام”.

وكان ملك المغرب، في طريقه إلى فرنسا من أجل تقديم التعازي لأسرة وأقارب الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك، في إطار خاص، وذلك “اعتبارا للعلاقات الوطيدة والعميقة التي جمعت على الدوام العائلتين ولروابط المحبة والتقدير الخاصة التي يكنها جلالة الملك لهذا الصديق الكبير للمغرب”.

وأشار البيان إلى أن ولي العهد الأمير مولاي الحسن، سيقوم برئاسة وفد المغرب في المراسم الرسمية لجنازة شيراك.

المصدر: هسبريس