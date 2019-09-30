تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن فرق الدفاع المدنى بجده : تمت السيطرة على حادث حريق قطار الحرمين كل الوطن زوجان بريطانيان يُرزقان بطفلتهما الأولى…بعد إنجاب 10 أولاد كل الوطن الديوان الملكي يعلن إصابة العاهل المغربي بـ”التهاب الرئتين الفيروسي الحاد” كل الوطن “محمود الهباش ” قاضي قضاة فلسطين يحذر من تداعيات اقتحام مستوطنين يهود للأقصى كل الوطن سعد الدين العثماني: المغرب يرفض صفقة القرن … والقدس خط أحمر كل الوطن العراق: نلعب دورًا إيجابيًا في تهدئة التوتر بالمنطقة كل الوطن أمير الرياض: جامعة الإمام ستكون من أفضل الجامعات في بلدنا العزيز كل الوطن الخرطوم تستدعي السفير المصري على خلفية اعتقال طالب سوداني في القاهرة كل الوطن رسالة نارية من راغب علامة… ” لجوع لن يرحم أحد” كل الوطن قبول استقالة خالد الفالح رئيس مجلس إدارة “معادن” وتعيين ياسر الرميان عضوا غير تنفيذى
» » فرق الدفاع المدنى بجده : تمت السيطرة على حادث حريق قطار الحرمين

فرق الدفاع المدنى بجده : تمت السيطرة على حادث حريق قطار الحرمين

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الإثنين 30 سبتمبر 2019 - 2:36 صباحًا
فرق الدفاع المدنى بجده : تمت السيطرة على حادث حريق قطار الحرمين

كل الوطن-  متابعات : :قالت فرق الدفاع المدني والإطفاء بمحافظة جدة السعودية، اليوم الإثنين، إنه تمت السيطرة على حادث حريق قطار الحرمين.

وأضافت فرق الدفاع المدني والإنقاذ، إنه جار العمل بعملية التبريد في المنطقة التي أصابها الحريق، وفقا للتلفزيون السعودي.

وكانت إمارة مكة أعلنت نشوب حريق هائل، صباح أمس الأحد، في محطة “قطار الحرمين” بمدينة جدة السعودية.

وقالت الإمارة، في بيان لها، إن “الدفاع المدني بجدة يباشر حريقا اندلع في سقف محطة قطار الحرمين بالسليمانية، مؤكدة أن الفرق لازالت تعمل على إطفاء الحريق، دون تسجيل إصابات حتى الآن”.

وعملت فرق الإطفاء والإنقاذ بالدفاع المدني بمحافظة جدة على إجلاء أشخاص من داخل الصالات، مؤكدة الاستعانة بالطيران العمودي للمشاركة في عمليات الإطفاء.

 في وقت سابق أمس،  تم الاعلان عن إيقاف رحلات القطار إلى أجل غير مسمى، حرصاً على سلامة المسافرين.

رابط مختصر
2019-09-30 2019-09-30
محليات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن- فريق التحرير