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الأمير بن سلمان: هجوم إيران على منشآت أرامكو دليل على الغباء

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الإثنين 30 سبتمبر 2019 - 10:12 صباحًا
الأمير بن سلمان: هجوم إيران على منشآت أرامكو دليل على الغباء

اعتبر ولي عهد الأمير محمد بن سلمان، أن “الهجوم على منشآت أرامكو النفطية عمل أحمق لأنه استهدف 5% من إمدادات العالم، وأن الهدف الوحيد لإيران من هذه الهجمات هو إثبات أنهم حمقى”.

وشدد في حديث لبرنامج “60 دقيقة”، بثته شبكة CBS الإخبارية الأمريكية فجر الاثنين، على أنه في حال لم يتخذ العالم موقفا قويا وصلبا لكبح إيران “سنرى تصعيدات مستمرة من الإيرانيين لتهديد العالم”.

وردا على سؤال عن “السبب الاستراتيجي الذي دفع إيران لضرب أرامكو”، قال: “أعتقد أنها حماقة، لا يوجد هدف استراتيجي، بل فقط شخص أحمق سيهاجم 5% من الإمدادات العالمية، الهدف الاستراتيجي الوحيد هو إثبات أنهم حمقى وهذا ما فعلوه”.

وأضاف: أتفق مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في أن الهجوم على منشآتنا النفطية هو عمل من أعمال الحرب من طرف إيران.

وبسؤاله حول أن الهجوم على أرامكو قد قلب صناعة النفط السعودية، رد بن سلمان: “أختلف معك قليلا، هذه الضربة ضربت قلب إمدادات الطاقة العالمية، أكثر من قلب إمدادات الطاقة في المملكة العربية السعودية، لقد عطلت تقريبا 5.5% من احتياجات العالم من الطاقة، واحتياجات الولايات المتحدة والصين والعالم بأكمله”.

وحول عدم منع مثل هذا الهجوم رغم تصدر السعودية قائمة مستوردي الأسلحة والمعدات العسكرية في العالم وإنفاقها مليارات الدولارات على شرائها، قال إن “السعودية تقريبا بحجم قارة، فهي أكبر من أوروبا الغربية. والتهديدات موجودة من 360 درجة، ويصعب تغطية كل هذا بشكل كامل”.

المصدر: قناة cbs

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