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ولي العهد: نفضل الحل السياسي على الحل العسكري مع إيران

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الإثنين 30 سبتمبر 2019 - 11:05 صباحًا
ولي العهد: نفضل الحل السياسي على الحل العسكري مع إيران

حذر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من ارتفاع أسعار النفط إلى أرقام خيالية إذا لم يجتمع العالم على ردع إيران، واعتبر أن حربا محتملة بين المملكة وطهران ستؤدي إلى انهيار الاقتصاد العالمي.

ومع ذلك قال في مقابلة مع برنامج “60 دقيقة” المذاع على قناة “سي.بي.إس” يوم أمس الأحد: “إنه يفضل الحل السياسي على الحل العسكري”.

وأضاف: “إذا لم يتخذ العالم عملا قويا وصارما لردع إيران، سنرى المزيد من التصعيدات التي ستهدد مصالح العالم”.

وأعلن ولي العهد في مقابلة أُجريت معه يوم الثلاثاء إنه يتفق مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على أن هجمات 14 سبتمبر على منشأتين لمعالجة النفط في المملكة تابعتين لشركة “أرامكو” النفطية العملاقة كان عملا حربيا قامت به إيران.

لكنه قال إنه يفضل حلا سياسا لأنه أفضل بكثير من الحل العسكري. وأضاف أن حربا بين المملكة العربية السعودية وإيران ستؤدي إلى انهيار الاقتصاد العالمي.

وألقت الولايات المتحدة والقوى الأوروبية والسعودية باللوم في الهجمات على إيران. ونفت إيران أي تورط في هذه الهجمات.

المصدر:”رويترز”

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