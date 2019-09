ولي العهد: نفضل الحل السياسي على الحل العسكري مع إيران

حذر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من ارتفاع أسعار النفط إلى أرقام خيالية إذا لم يجتمع العالم على ردع إيران، واعتبر أن حربا محتملة بين المملكة وطهران ستؤدي إلى انهيار الاقتصاد العالمي.

ومع ذلك قال في مقابلة مع برنامج “60 دقيقة” المذاع على قناة “سي.بي.إس” يوم أمس الأحد: “إنه يفضل الحل السياسي على الحل العسكري”.

وأضاف: “إذا لم يتخذ العالم عملا قويا وصارما لردع إيران، سنرى المزيد من التصعيدات التي ستهدد مصالح العالم”.

