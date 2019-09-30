تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن ولي العهد لقناة CBS الأميركية: كقائد.. يجب أن أكون دائمًا متفائلًا كل يوم كل الوطن ممثل مصري يجسد شخصية صدام حسين في فيلم هوليودي كل الوطن بالفيديو.. زعماء العالم يودّعون جاك شيراك كل الوطن فجر السعيد: عيادة هذا الشيخ زرعت في قلبي سعادة لا توصف كل الوطن والد قاتل حارس الملك سلمان يغرّد مستغفرا كل الوطن ولي العهد: نفضل الحل السياسي على الحل العسكري مع إيران كل الوطن الأمير بن سلمان: هجوم إيران على منشآت أرامكو دليل على الغباء كل الوطن ولي العهد: “سأتابع شخصيا شائعات تعرض سيّدات موقوفات للتعذيب” كل الوطن فرق الدفاع المدنى بجده : تمت السيطرة على حادث حريق قطار الحرمين كل الوطن زوجان بريطانيان يُرزقان بطفلتهما الأولى…بعد إنجاب 10 أولاد
» » والد قاتل حارس الملك سلمان يغرّد مستغفرا

والد قاتل حارس الملك سلمان يغرّد مستغفرا

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الإثنين 30 سبتمبر 2019 - 11:47 صباحًا
والد قاتل حارس الملك سلمان يغرّد مستغفرا

نشر عضو مجلس الشورى مشعل ممدوح آل علي عددا من التغريدات على حسابه في “تويتر”، في أول تعليق منذ إقدام نجله على قتل الحارس الشخصي للملك سلمان اللواء عبد العزيز الفغم.

وكتب آل علي: “بسم الله على نفسي وأهلي وذريتي وبلدي بسم الله خير الأسماء الذي لا يضر معه أذى الكافي الشافي الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا بالسماء وهو السميع العليم ورفع الله عنا السوء والأذى بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصل اللهم على محمد وآله نستغفر الله ونتوب إليه ياذا الجلال والإكرام”.

وأضاف: “مع التجليات الإلهية والرحمات الربانية نسألك أن تغفر لعبدك الفغم الوفي ابن الأوفياء، له الدعوات بالغفران والشهادة، وللغادر نقول رفعتيه إلى مقعد عليا بعد إن كان في الدنيا ملازما لولي امرنا والد الجميع سلمان أعزه الله فكل السعوديين له دروعا وجندا عظم الله أجور”.

وختم تغريداته قائلا: “ولاة أمرنا وقادات الحرس الملكي وأسرته بنيه وذويه والشعب السعودي”.

وكشفت وزارة الداخلية السعودية عن قاتل اللواء عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك سلمان وأكدت أن القاتل سعودي الجنسية ويدعى ممدوح بن مشعل آل علي.

المصدر: RT

رابط مختصر
2019-09-30 2019-09-30
محليات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن - فريق التحرير