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فجر السعيد: عيادة هذا الشيخ زرعت في قلبي سعادة لا توصف

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الإثنين 30 سبتمبر 2019 - 12:24 مساءً
فجر السعيد: عيادة هذا الشيخ زرعت في قلبي سعادة لا توصف

نشرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد على تويتر صورة لها مع الشيخ ناصر المحمد، رئيس مجلس الوزراء سابقا من داخل مستشفى تعالج فيه بفرنسا من التسمم وقد بدا الألم والإرهاق على وجهها.

وعلى الرغم من ذلك علقت فجر السعيد على الصورة فكتبت: “سعادتي لا توصف برؤية الشيخ ناصر المحمد الله يحفظه رفع معنوياتي بحرصه الشديد على سؤال الطاقم الطبي كله عن حالتي الصحية وتوصياته لهم”.

وتابعت: “زرع في قلبي سعادة لا توصف حسيت إني اقتربت من الكويت برؤيته”.

وكانت فجر السعيد، قد دخلت غرفة العمليات في مستشفى خاص بالكويت، وأجريت لها عملية “تحويل مسار” وبعدها بيومين أصابها تسريب من العملية أدى إلى تسمم حاد في الدم، وأثر على الوظائف الحيوية وتم نقلها للعلاج في باريس .

المصدر: روسيا اليوم

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2019-09-30
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