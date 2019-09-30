بالفيديو.. زعماء العالم يودّعون جاك شيراك

توافد نحو 30 زعيما أجنبيا بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على العاصمة الفرنسية باريس اليوم الاثنين، لحضور جنازة الرئيس الراحل جاك شيراك الذي توفي الأسبوع الماضي عن عمر 86 عاما.

وتقام جنازة عسكرية لشيراك عند فندق أوتيل ديزينفاليد وسط باريس، حيث سجّي جثمانه لإلقاء نظرة الوداع عليه قبل أن ينقل في موكب جنائزي إلى كنيسة سان سولبيس.

وهناك سينضم رؤساء الدول والحكومات الضيوف إلى شخصيات فرنسية بارزة لحضور مراسم الجنازة ويستضيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الزعماء لاحقا للغداء في قصر الإليزيه.

وقال قصر الإليزيه إن بين الزعماء الذين سيحضرون المراسم الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.

وسيدفن شيراك في مقبرة مونبارناس في باريس بجوار ابنته لورانس التي توفيت عام 2016.

ويثني الفرنسيون على شيراك بوصفه زعيما رسخ دور فرنسا على الساحة العالمية ولمعارضته غزو العراق عام 2003، ما خفف من حدة إدانته عقب خروجه من السلطة بسوء استخدام المال العام.

المصدر: “رويترز”