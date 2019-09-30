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ولي العهد لقناة CBS الأميركية: كقائد.. يجب أن أكون دائمًا متفائلًا كل يوم

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الإثنين 30 سبتمبر 2019 - 1:26 مساءً
ولي العهد لقناة CBS الأميركية: كقائد.. يجب أن أكون دائمًا متفائلًا كل يوم

كل الوطن – فريق التحرير: صرح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الاثنين، في برنامج “60 دقيقة” عبر قناة CBS الأميركية، بأنه يتفق مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في أن ما قامت به إيران بمثابة إعلان حرب، معلناً أن هجوم أرامكو ضرب قلب إمدادات الطاقة في العالم، وليس فقط في المملكة العربية السعودية، وعلى المجتمع الدولي الوقوف بحزم أمام تهديد إيران للاقتصاد العالمي

وأكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بأنه كقائد، يجب أن أكون دائمًا متفائلًا كل يوم.

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2019-09-30
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