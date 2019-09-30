أمير مكة: لم يتم إيقاف أي شخص على ذمة التحقيق في حريق محطة قطار الحرمين

كل الوطن – ممتابعات: كشف صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة عن صدور أوامر بتشكيل عدة لجان للتحقيق في أسباب اندلاع الحريق في محطة قطار الحرمين، في مدينة جدة يوم أمس.

وقال الفيصل خلال تفقده لمحطة قطار الحرمين التي تعرضت لحادثة الحريق يرافقه نائب أمير منطقة مكة الأمير بدر بن سلطان، ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، أن وزارة النقل، ووزارة الداخلية ستحقق في الحادثة، إضافة إلى إمارة منطقة مكة المكرمة، موضحاً بأنه سيتم الرفع بالنتائج إلى لمقام السامي للاطلاع عليها، والأمر بما يراه خادم الحرمين الشريفين.

وقال:” كل اللجان التي شكّلت لازالت في بداية تحقيقها “، مشيراً إلى موضوع الحرائق تحدث في كل مان بالعالم سواء كان في الدول المتقدمة وغيرها، وسبق أن حدث مثل ذلك.

وأكد أنه لم يتم إيقاف أشخاص على ذمة التحقيق قائلاً: ” لا أستطيع أن أوقف أي أحد دون أي سبب معين وواضح، والموضوع كبير وليس بالسهل، وهناك أمور لا بد من التحقق منها”، مشيراً أنه لا يوجد نسبة محددة للأضرار حتى الآن، وسيتم الكشف عن النتائج بعد الانتهاء من التحقيق في الحادثة.