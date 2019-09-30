وزير الإعلام يشهد حفل جائزة التميز الإعلامي

كل الوطن – الرياض: رعى وزير الإعلام الأستاذ تركي الشبانة مساء الأحد، حفل إعلان الفائزين “جائزة التميز الإعلامي لليوم الوطني 2019″، التي تقدم احتفاءً بإنجازات المبدعين لليوم الوطني 89، وذلك بالقاعة الكبرى في هيلتون الرياض. وبدئ الحفل بعرض موسيقي ترحيبي، ثم قدمت العرضة السعودية وفيلم تعريفي عن الجائزة كشف عن فرز 300 عمل للجان التحكيم لتحكيمها من خلال فرق متخصصة بكل مجال.

عقب ذلك، قدم المستشار عبدالإله السناني الإعلامية فاطمة فهد المسارات الإبداعية المشاركة في الجائزة؛ حيث بدأت بأفضل فيديو من القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، وكانت المنافسة بين أسواق التميمي وشركة أرامكو السعودية ومايسترو بيتزا ليعلن المخرج السينمائي علي السمين فوز إعلان “نحن هنا” مايسترو بيتزا بدرع المسار.

ثم عرضت إعلانات ضمن مسار أفضل مبادرة إعلامية من جهة حكومية تنافست فيها هيئة الأشخاص ذوي الإعاقة والهيئة السعودية للملكية الفكرية والاتحاد السعودي للأمن السيبراني، الذي حقق الفوز في المسار وسلم درعه سهيل عبدالكريم الجهيمان.

ولم يحقق أفراد الإعلام الجديد حيث حجبت الجائزة لعدم رقي الأعمال المقدمة للجائزة، عقب ذلك رسمت الفنانة شيماء ثلاث لوحات مباشرة تحكي قصصا مختلفة.

ثم قدم شقيق الإعلامي الراحل سليمان العيسى الدكتور عبدالعزيز العيسى درع مسار أفضل مُنتَج تلفزيوني لهيئة الإذاعة والتليفزيون لعمل الجندي جابر.

واستعاد الحفل ذكرى الراحل سعود الدوسري في مسار أفضل منتج إذاعي، تنافس فيه برنامج كلمة شباب من إذاعة الرياض وبودكاست أشياء غيرتنا من إذاعة ثمانية وبودكاست المواصفات القياسية للعلم السعودي ليسلم سعد الحقباني الدرع لمازن العتيبي من إذاعة ثمانية.

وفي مسار أفضل صورة اختارت اللجنة صور الفوتوغرافيين عوض الحربي وعبدالله العيدي وظافر الشهري، الذي حققت صورته الفوز وسلمت الدرع الشيهانية صالح العزاز.

ثم قدم مجموعة من الأطفال عرضا مسرحيا لأشهر الأناشيد والأغاني الوطنية.

وفي المسار السابع التغطيات الصحافية بالإنفجرافيك كان الترشيح لصحف الرياضية والوطن ومكة، واستعاد الحضور تاريخ أول رئيس لهيئة الصحفيين السعوديين ورئيس تحرير صحيفة الرياض الأسبق الأستاذ تركي السديري؛ حيث سلم الزميل مازن السديري درع المسار لرئيس تحرير صحيفة الوطن عثمان الصيني.

واختارت لجنة مسار المقال الصحافي الأفضل لإيمان الشمري بعد منافسة مع محمد الرساسمة ويحيى المالكي قدمته الإعلامية سارة الدندراوي ابنه الكاتب الراحل محمد صلاح الدين الدندراوي.

ثم عرض فيلم عن الجنود في الحد الجنوبي.

وفي مسار القصيدة الوطنية فاز د. عبدالله بن عطية الزهراني بعد منافسة شاهر الشراري وسلمها فارس الشعر إبراهيم مفتاح.

وفي المسار العاشر لأفضل أغنية وطنية اختارت اللجنة أغاني “عزة الإسلام” محمد عبده و”موعدنا 2030″ هيئة الترفيه و”أعظم ملوك الأرض” لنايف الحربي سلمها الفنان أصيل أبو بكر للهيئة العامة للترفية، ثم قدم عرض عن حياة الراحل اللواء عبدالعزيز الفغم.