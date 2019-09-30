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في تصريحات متلفزة أدلى بها الفيصل لوسائل إعلام محلية ..تشكيل لجان تحقيق في حريق محطة قطار الحرمين

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الإثنين 30 سبتمبر 2019 - 6:36 مساءً
في تصريحات متلفزة أدلى بها الفيصل لوسائل إعلام محلية ..تشكيل لجان تحقيق في حريق محطة قطار الحرمين

كل الوطن- وكالات : قال أمير مكة خالد الفيصل في تصريحات متلفزة عقب تفقد المحطة التي شهدت حريقا هائلا الأحد: – نتائج التحقيق سترفع للعاهل السعودي -الموضوع كبير جدا ولابد من التحقيق – ليس هناك نسبة محددة للأضرار حتى الآن – لن نستطيع إيقاف أحد دون سبب واضح

أعلن أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، الإثنين، أن السلطات السعودية أمرت بتشكيل لجان تحقيق في الحريق الذي وقع الأحد بمحطة قطار الحرمين في مدينة جدة التي تتبع إداريا منطقة مكة، غربي المملكة.

جاء ذلك في تصريحات متلفزة أدلى بها الفيصل لوسائل إعلام محلية، ونقلها الحساب الموثق لـ”إمارة مكة” عبر “تويتر”، عقب تفقده للمحطة التي شب بها حريق هائل الأحد.

وأكد أمير مكة أن “الحرائق تحدث في كل مكان العالم سواء بالدول المتقدمة أو الصغيرة”.

وأضاف: “صدرت أوامر (لم يحدد جهة الإصدار) بتشكيل لجان للتحقيق والداخلية تحقق وسنرفع النتائج للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز”.

وتابع: “الموضوع كبير جدا وليس بالأمر السهل، ولابد من التحقيق ماذا حدث ولماذا حدث؟ حتى نستطيع الإجابة عن أي أمر متعلق”.

وأوضح أنه “ليس هناك نسبة محددة للأضرار حتى الآن، ولن نستطيع إيقاف أحد دون سبب واضح”.

وأضاف: “لا أستطيع أن أوقف أي أحد دون سبب معين واضح”.

وأعلنت إمارة مكة، مساء الأحد، السيطرة على حريق المحطة، بعد ساعات من إعلان اندلاعه.

وشارك في عملية الإخماد، طيران عمودي، بخلاف الإطفاء الأرضي، وتواجد 16 فرقة طبية التي نقلت 5 مصابين لمستشفي قريبة، و4 تم إسعافهم بالمحطة.

وأكدت قناة “الإخبارية”  الرسمية الأحد، أن رحلات قطار الحرمين توقفت لإشعار آخر عقب الحريق.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2018، انطلقت أولى الرحلات التجارية الرسمية لقطار الحرمين السريع، الذي يربط بين المدينة المنورة ومكة المكرمة، والذي تُقدر طاقتة بـ60 مليون راكب سنويا.

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2019-09-30 2019-09-30
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