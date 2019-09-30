أكثر من علاج جديد للسمنة.. علاجان جديدان للبدانة

البدانة هي داء العصر و لا تخلو دولة من الارتفاع المستمر لمعدلات البدانة بين أفرادها و بمختلف الأعمار, و نظراٌ لانتشار هذا الداء و تعدد أسبابه و ارتباطه بطيف واسع من الأمراض نجد هناك ألاف الابحاث التي تجرى سنويا (في عام 2016 تم نشر9472 بحث) لفهم آلية حدوث البدانة و تطورها و إيجاد طرق علاج تتناسب مع درجات الإصابة و فئات المرضى و الأمراض المرافقة أو الناتجة عن البدانة.

في شهر أبريل(نيسان) وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على علاجين جديدين لعلاج البدانة ، وكلاهما خيارات غير جراحية للمرضى الذين يعانون من مؤشرات كتلة الجسم (BMI) متوسطة تصل إلى 25 كجم / م 2 مع أو بدون أمراض مصاحبة.

المنتج الأول ™ Plenity ، عبارة عن كبسولات هيدروجيل فموية تحفز على الشعور بالامتلاء دون إضافة السعرات الحرارية. و يجب أن تؤخذ بالماء قبل الغداء والعشاء, ويجب تقديم العلاج باستخدام Plenity بالإقتران مع النظام الغذائي والتمارين الرياضية للحصول على النتائج المرجوة.

و Plenity هي مادة جديدة, مركبة من السليلوز وحمض الستريك تم تصميمها لتغطي الأمعاء مؤقتًا من الداخل وتعمل كحاجز يمنع العناصر الغذائية من ملامسة بطانة الأمعاء الدقيقة وبذلك لا يتم امتصاص الحريرات, لتشابه فكرة عمل جراحة تحويل المسار (RYGB) ورغم أن حبوب الهيدروجيل لن تحل محل جراحة علاج البدانة أو غيرها من العلاجات الدوائية و المحافظة ، فإن العلاج الجديد قد يكون مناسبًا ويجذب الأفراد الذين يبحثون عن علاج طفيف لا يعمل بشكل مركزي (أي لا يؤثر على الدماغ).

و يصنف Plenity جهازًا طبيًا لأن غرضه الأساسي العمل من خلال طرق ميكانيكية وبعبارة أخرى ، لا يمتص الجسم الهيدروجيل (يمر عبر الأمعاء ويخرج مع البراز). وفقًا لدراسة Gelesis Loss of Weight (GLOW) ، فقد حوالي 60 % من الأشخاص الذين تناولوا كبسولات Plenity خمسة في المائة من وزنهم ، وحقق 27 % فقدانًا للوزن أكبر من عشرة في المائة.

المنتج الثاني الذي تم اعتماده الشهر الماضي هو جهاز TransPyloric Shuttle (TPS). وتم اعتماده للأفراد الذين لديهم مؤشر كتلة الجسم بين 30 و 40 كجم / م 2 . الجهاز عبارة عن كرتين بحجم الخوخ الصغير متصلتين بانبوب قصير, تكون الاولى في المعدة و الثانية في الامعاء ، ويتم ادخال جهاز TPS واسترجاعه بمنظار المعدة ، حيث يعمل كصمام يؤدي لإبطاء مرور الطعام من المعدة حتى يشعر المرضى بالشبع العاجل. و للحصول على نتائج جيدة يجب تعديل نمط الحياة للمرضى خلال فترة العلاج للمساعدة على تطويرعادات حياة صحية.

أظهرت بيانات من دراسة ENDObesity® II أن حوالي 67 % من الأشخاص الذين عولجوا بـ TPS فقدوا خمسة بالمائة أو أكثر من وزن الجسم ،. وفقد 40 % من الأشخاص الذين عولجوا بـ TPS عشرة في المائة أو أكثر من الوزن.

نظرًا لأن كلا الجهازين يظهران نتائج جيدة سريريًا لفقدان الوزن ، ستكون هذه العلاجات الجديدة متاحة للمرضى الذين يعانون من مؤشر كتلة الجسم متوسطة ويمكن أن تساعدهم في تحقيق فوائد صحية مهمة.

* د.هيثم بن محمد الفلاح – استشاري جراحة الغدد و البدانة