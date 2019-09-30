أحدهم في حضور السيسي… مواقف تكشف سرعة بديهة الراحل عبد العزيز الفغم (فيديوهات)

كل الوطن- وكالات- سبتونيك :تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو يكشفون فيها ردة الفعل السريعة وسرعة البديهة التي كان يتمتع بها عبد العزيز الفغم، خلال مسيرته حارسا شخصيا للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.

وكانت إحدى اللقطات خلال لقاء جمع العاهل السعودي، بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بعد حركة لأحد مرافقي السيسي قام فيها بوضع يده في جيبه، لينطلق نحوه الفغم ويخرج يده من جيبه بصورة لطيفة.

وجاءت إحدى اللقطات، خلال مراسم تسليم كأس الملك سلمان إلى لاعبي اتحاد جدة السعودي، حيث سعى أحد اللاعبين لالتقاط صورة سيلفي مع الملك، إلا أن الفغم لاحظ الأمر مبكرا، وحذر اللاعب بشكل ودي.

الفغم عمل مع الملك السعودي الراحل، عبد الله بن عبد العزيز قرابة عشرة أعوام، تدرج خلالها حتى وصل إلى حراسة الملك الشخصية، قبل أن يختاره الملك سلمان حارسا شخصيا له.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية “واس”، صباح اليوم السبت، عن المتحدث باسم شرطة مكة قوله في بيان “استشهاد اللواء عبد العزيز الفغم بعد إطلاق النار عليه من صديقه، وإصابة 5 من رجال الأمن”، متابعا “كان اللواء بالحرس الملكي عبدالعزيز بن بداح الفغم في زيارة لصديقه تركي بن عبد العزيز السبتي بمحافظة جدة”.

وأوضح البيان”دخل عليهما صديق لهما يدعى ممدوح بن مشعل آل علي وأثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء وممدوح آل علي، فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء، ما أدى لإصابة اثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية”.

وأضاف”عند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضا الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره، وأسفر ذلك عن مقتل الجاني على يد قوات الأمن”.

وأكد البيان “استشهاد اللواء عبد العزيز الفغم بعد نقله للمستشفى جراء إصابته من رصاص الجاني، وإصابة تركي بن عبد العزيز السبتي سعودي الجنسية، وجيفري دالفينو ساربوز ينغ فلبيني الجنسية الموجودين بالمنزل، كما أصيب 5 من رجال الأمن بسبب طلق النار العشوائي من قبل الجاني، وقد جرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحالتهم مطمئنة. والجهات المختصة تواصل تحقيقاتها في هذه القضية