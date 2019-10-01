بالصور.. الأمير خالد الفيصل يقف ميدانياً على آثار حريق محطة قطار الحرمين بجدّة

كل الوطن – فريق التحرير: أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، صدور توجيهات بتشكيل لجان من عدة جهات للتحقيق في أسباب حريق محطة قطار الحرمين، لافتاً سموه الانتباه إلى أنه سيتم الرفع بالنتائج لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -.

جاء ذلك لدى وقوف سمو الأمير خالد الفيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة, ميدانيًا على آثار الحريق الذي وقع بمحطة قطار الحرمين بحي السليمانية في جدة.

وقال سمو أمير مكة المكرمة :”ننتظر النتائج التي ستقدمها اللجان المشكلة عن أسباب حدوث الحريق، لرفعها للمقام السامي للاطلاع عليها واتخاذ ما يلزم حيال ذلك”، مبينًا سموه أن وزارتي الداخلية والنقل وإمارة منطقة مكة المكرمة تشارك في أعمال التحقيق.

وأوضح سموه أن الأضرار وقعت في الطابق الثاني وسقف المبنى، ولا توجد نسبة محددة حتى الآن عن الأضرار، مؤكدًا سلامة الطابقين الأول والأرضي للمحطة. وحول إيقاف أشخاص على ذمة التحقيق, أكد سمو الأمير خالد الفيصل أنه لا يمكن إيقاف أي أحد دون سبب، واصفًا الموضوع بالكبير، وأن هنالك أمور لا بد من التحقق من كيفية حدوثها ولماذا. وقدم الأمير خالد الفيصل شكره لجميع الجهات التي شاركت في إخماد الحريق الذي وقع في محطة قطار الحرمين بالسليمانية، داعيًا سموه وسائل الإعلام لتحري الدقة وانتظار نتائج التحقيق في الحادثة. يُذكر أنه قد حضر الزيارة معالي وزير النقل الدكتور نبيل العامودي، ومدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو، ورئيس الهيئة العامة للنقل رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح.

المصدر: واس