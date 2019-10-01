تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن تداول فيديو تعزية مشعل العلي لوالد عبد العزيز الفغم.. ومغردون: مجتمعنا متماسك كل الوطن ولي العهد لقناة “سي بي إس” الأمريكية: الأنبياء أخطأوا فكيف الحال بنا.. كل الوطن بالصور.. الأمير خالد الفيصل يقف ميدانياً على آثار حريق محطة قطار الحرمين بجدّة كل الوطن أحدهم في حضور السيسي… مواقف تكشف سرعة بديهة الراحل عبد العزيز الفغم (فيديوهات) كل الوطن المالكي: إعلام الحوثي خرج بمسرحية كلّها ادّعاءات مضلّلة كل الوطن بالفيديو.. حال محطة قطار الحرمين بجدة عقب الحريق كل الوطن الجيش اليمني: الحوثيون يصعدون من عمليات قصف القوات جنوب الحديدة كل الوطن السعودية ترد على قرار “فيتش” وتقول إنه اتّخذ على عجل كل الوطن مسؤول إثيوبي : مصر تتصرف كأنها صاحبة سد “النهضة” كل الوطن رئيس الوزراء الماليزى : واجبنا بذل الجهود لمجابهة تهم ربط الإرهاب بالإسلام
» » ولي العهد لقناة “سي بي إس” الأمريكية: الأنبياء أخطأوا فكيف الحال بنا..

ولي العهد لقناة “سي بي إس” الأمريكية: الأنبياء أخطأوا فكيف الحال بنا..

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 - 12:13 صباحًا
ولي العهد لقناة “سي بي إس” الأمريكية: الأنبياء أخطأوا فكيف الحال بنا..

كل الوطن – متابعات: أدلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال برنامج 60 دقيقة على شاشة قناة “سي بي إس” الأمريكية، بإجابات لافتة وخاصة بشأن الموقف من بعض القوانين في بلاده وهل ارتكب أخطاء

وردا على سؤال بشأن بشأن قضايا متعلقة بحقوق المرأة في المملكة، قال محمد بن سلمان: “المملكة العربية السعودية دولة تحكمها القوانين، وقد لا أتفق مع بعض هذه القوانين لكن طالما أنها قوانين موجودة اليوم فيجب احترامها حتى يتم إصلاحها”

وفي مكان آخر، سُئل ولي العد السعودي عن الدروس المستفادة، وهل ارتكب أخطاء، فكانت إجابته على النحو التالي: “الأنبياء أخطأوا، فكيف بنا نحن، لكن المهم إذا أخطأنا أن نتعلم من أخطائنا ونتأكّد أنها لن تتكرّر”

رابط مختصر
2019-10-01
محليات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن - فريق التحرير