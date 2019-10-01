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تداول فيديو تعزية مشعل العلي لوالد عبد العزيز الفغم.. ومغردون: مجتمعنا متماسك

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 - 12:32 صباحًا
تداول فيديو تعزية مشعل العلي لوالد عبد العزيز الفغم.. ومغردون: مجتمعنا متماسك

كل الوطن – (CNN) – تداول مغردون مقاطع فيديو وصورا لوالد قاتل الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عبد العزيز الفغم، إذ أظهرت إحدى الصور تعزية والد الجاني، للفغم بوفاة ابنه.

وتداول مغردون مقطع فيديو يُظهر تعزية مشعل العلي لوالد عبد العزيز الفغم، وسط حضور عدد من المعزين بوفاة الحارس الشخصي للملك سلمان.

كما نشر بعض رواد موقع تويتر صورا تظهر مواساة عضو هيئة كبار العلماء في السعودية، سعد الشتي، للعلي، بوفاة ابنه الذي قُتل أثناء اشتباك مع رجال الأمن بعد الواقعة.

ولا يمكن لـCNN التأكد من صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مستقل

وكان قد لقي الفغم حتفه على يد صديقه، ممدوح العلي، في حادثة إطلاق نار على إثر خلاف شخصي في منزل صديق ثالث لهما، وأصيب شخصان آخران جراء الحادثة.

وفي أعقاب الواقعة تبادل الفاعل إطلاق النار مع رجال الأمن ما أدى إلى مقتله وإصابة 5 رجال أمن في هذه الاشتباكات.

وشيّع الحارس الشخصي للملك سلمان إلى مثواه الأخير، الأحد، من الحرم المكي، وسط حالة من الحزن سادت الأوساط السعودية.

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