تداول فيديو تعزية مشعل العلي لوالد عبد العزيز الفغم.. ومغردون: مجتمعنا متماسك

كل الوطن – (CNN) – تداول مغردون مقاطع فيديو وصورا لوالد قاتل الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عبد العزيز الفغم، إذ أظهرت إحدى الصور تعزية والد الجاني، للفغم بوفاة ابنه.

وتداول مغردون مقطع فيديو يُظهر تعزية مشعل العلي لوالد عبد العزيز الفغم، وسط حضور عدد من المعزين بوفاة الحارس الشخصي للملك سلمان.

كما نشر بعض رواد موقع تويتر صورا تظهر مواساة عضو هيئة كبار العلماء في السعودية، سعد الشتي، للعلي، بوفاة ابنه الذي قُتل أثناء اشتباك مع رجال الأمن بعد الواقعة.

#عبدالعزيز_الفغم صورة لمعالي رئيس الحرس الملكي الفريق سهيل المطيري اثناء تشييع جثمان زميله اللواء عبدالعزيز الفغم ، وصورة أخرى لمعالي الشيخ سعد الشثري يواسي الدكتور مشعل العلي والد الجاني . فعلاً الوطن واحد والأسرة واحدة والحزن واحد . اللهم احفظ هذا الوطن ، وارحم الحارس الأمين. pic.twitter.com/XJD1Ch4M4M — سليمان الصقعبي 🇸🇦 (@sulimanalsaqaby) September 29, 2019

ولا يمكن لـCNN التأكد من صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مستقل

وكان قد لقي الفغم حتفه على يد صديقه، ممدوح العلي، في حادثة إطلاق نار على إثر خلاف شخصي في منزل صديق ثالث لهما، وأصيب شخصان آخران جراء الحادثة.

وفي أعقاب الواقعة تبادل الفاعل إطلاق النار مع رجال الأمن ما أدى إلى مقتله وإصابة 5 رجال أمن في هذه الاشتباكات.

وشيّع الحارس الشخصي للملك سلمان إلى مثواه الأخير، الأحد، من الحرم المكي، وسط حالة من الحزن سادت الأوساط السعودية.