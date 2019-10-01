تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن مجلس الوزراء: إطلاق المنظومة الوطنية للتعامل مع المنتجات “الحلال” كل الوطن المملكة تحقق المركز الثاني في المسابقة العالمية “Hardwear CTF” كل الوطن ولي العهد يعزي هاتفياً النائب العام في وفاة والده كل الوطن الشورى يرفض توصية لإنشاء هيئة مستقلة للدعوة في الخارج كل الوطن إلغاء تراخيص 12 مكتب وشركة استقدام منذ بداية 2019 كل الوطن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمهرّب حبوب الإمفيتامين المحظورة بالجوف كل الوطن تمّ اغتصابها من خالها.. مفاجأة جديدة عن الجدّة معذّبة حفيدتها كل الوطن محمد فهد الحارثي : تشكيل مجلس إدارة جائزة الإعلام السعودي كل الوطن الحوثيون يقومون بطرد مسئول أممي من مطار صنعاء ..”بعد أن فضح جرائمهم الجنسية” كل الوطن انهيار جسر في تايوان يحطم قوارب صيد ومخاوف من حصار صيادين
» » الحوثيون يقومون بطرد مسئول أممي من مطار صنعاء ..”بعد أن فضح جرائمهم الجنسية”

الحوثيون يقومون بطرد مسئول أممي من مطار صنعاء ..”بعد أن فضح جرائمهم الجنسية”

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 - 1:55 مساءً
الحوثيون يقومون بطرد مسئول أممي من مطار صنعاء ..”بعد أن فضح جرائمهم الجنسية”

كل الوطن- مارب برس: كشف مسؤولون أمميون، الثلاثاء، أن عناصر ميليشيات الحوثي منعوا دخول مسؤول في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى البلاد، وأمروا طائرته بالإقلاع من العاصمة صنعاء بعد وقت قصير من هبوطها.

وجاء هذا التطور، بحسب ما أفادت وكالة أسوشييتد برس، بعد تقرير لاذع قدمه خبراء بتكليف من مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يورد تفاصيل الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات في الحرب الأهلية اليمنية، بما في ذلك عنف جنسي ضد نساء في سجون يديرها الحوثيون.

إلى ذلك، كشف المسؤولون أنه بعد وصول ممثل المفوضية، العبيد أحمد العبيد، إلى صنعاء أمس الاثنين، استقل ضباط أمن من ميليشيات الحوثي الطائرة، وسحبوا تصريح سفره، وأمروا قائد الطائرة بالمغادرة.

وفي حين تحدث المسؤولون، شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالتحدث للصحافيين. أكد روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضية، طرد العبيد من صنعاء، لكنه لم يذكر تفاصيل.

رابط مختصر
2019-10-01 2019-10-01
عربي ودوليهنا اليمن
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن- فريق التحرير