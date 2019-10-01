محمد فهد الحارثي : تشكيل مجلس إدارة جائزة الإعلام السعودي

وقال رئيس هيئة الجائزة محمد فهد الحارثي: إن المجلس يتشكل من الكاتب سمير عطا الله، ووزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي النصف، ورئيس تحرير جريدة عكاظ الأسبق الدكتور هاشم عبده هاشم، والكاتبة الدكتورة خيرية السقاف، والكاتبة الدكتورة فاتن شاكر، ومدير قناة ام بي سي في المملكة محمد التونسي، والمستشار الثقافي لحكومة دبي ومدير مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الثقافية الدكتور جمال بن حويرب، ورئيس النقابة المصرية للصحافة الدكتور ضياء رشوان، والدكتور فايز الشهري عضو مجلس الشورى، والدكتور عثمان الصيني رئيس تحرير جريدة الوطن، ومحمد فهد الحارثي.

وأضاف: أن المجلس، الذي تم تشكيله بموافقة مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين، سيكون له دور إشرافي على الجائزة وفروعها، وهو المظلة التي تعنى بالخطوط العريضة لسياسية الجائزة.

وأوضح أن التحكيم مستقل إذ تم وضع لجنة مستقلة لكل فرع من فروع الجائزة تتولى تقييم المواد المرشحة حسب معايير الجودة والتميز والابتكار.

وأشاد بأعضاء مجلس الجائزة الذين بادروا بالمشاركة تطوعاً لاهتمامهم بتطوير صناعة الإعلام، ورفع مستوى المحتوى، وتعزيز الابتكار والإبداع في الصناعة الإعلامية، وقال: إننا نسعى أن تسجل الجائزة بصمتها الخاصة في خارطة الجوائز الإعلامية العالمية المميزة، مبيناً أن هيئة جائزة الإعلام السعودي تلقت العشرات من الترشيحات سواءً من المؤسسات أو الأفراد، مما يعكس وجود كفاءات عالية في المجال الإعلامي تحتاج التكريم وتوجيه الضوء عليها، مبيناً أن باب الترشيحات مازال متاحاً حتى السابع من أكتوبر المقبل.

وأوضح أن جائزة الإعلام السعودي هي إحدى المبادرات التي أطلقتها هيئة الصحفيين السعوديين، بهدف تطوير المحتوى الإعلامي خاصة أن المملكة بها كفاءات إعلامية متميزة وتستحق التكريم، وتعد إحدى الوسائل لتطوير المنظومة الإعلامية في المملكة، كما أنها وسيلة لتحفيز التنافس والإبداع المهني، وتكريم المبدعين.