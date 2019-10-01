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تمّ اغتصابها من خالها.. مفاجأة جديدة عن الجدّة معذّبة حفيدتها

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 - 2:29 مساءً
تمّ اغتصابها من خالها.. مفاجأة جديدة عن الجدّة معذّبة حفيدتها

كل الوطن – الرياض: مفاجأة جديدة كشفتها التحقيقات في واقعة مقتل الطفلة جنى محمد سمير، البالغة من العمر 5 سنوات، بسبب التعذيب على يد جدتها في قرية بساط الدين بمدينة شربين بمحافظة الدقهلية شمال مصر.

وكشفت التحقيقات أن الجدة مارست تعذيبا وحشيا ضد حفيدتها الثانية أماني، وهي شقيقة الطفلة المتوفاة، وأحرقت جسدها وشوّهت أعضاءها التناسلية، بسبب قيامها بفتح الثلاجة وتناولها طبق أرز.

وقال أشرف ياسين محامي الطفلة بحسب “العربية.نت” إن والد الطفلتين وعمتهما اكتشفا إصابة الطفلة الثانية أماني، التي تبلغ من العمر 6 سنوات، بحروق خطيرة في أماكن حساسة بجسدها، وتشوهات ناتجة عن آثار حرق وكي، وعلى الفور توجها بها لمستشفى شربين العام.

وقال إن الطفلة اعترفت أن جدتها قامت بتعذيبها بسبب قيامها بفتح الثلاجة وتناول طبق أرز دون علمها، مضيفا أن التعذيب تضمن حروقا وكيا بالنار، وشد وسلخ أجزاء من لحم الثدي بواسطة “بنسه” شعر نسائية، وشد أجزاء أخرى من مناطق حساسة بجسد الطفلة.

وكشف تقرير المستشفى أن الطفلة مصابة بحروق في منطقة حساسة من جسدها، ومناطق عفتها، مطالبا بعرضها على الطب الشرعي.

من جانبه، أكد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه تم نقل الطفلة أماني إلى مستشفى المنصورة الدولي، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لها، مشيرا إلى أن الفحص المبدئي أثبت تعرضها لحروق في الجهاز التناسلي، وتشوه في جسدها من آثار حرق وكي.

وكانت السلطات المصرية قد أعلنت صباح امس السبت، وفاة الطفلة جنى محمد سمير متأثرة بتعرضها للتعذيب على يد جدتها وبتر ساقها.

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2019-10-01 2019-10-01
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