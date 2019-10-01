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تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمهرّب حبوب الإمفيتامين المحظورة بالجوف

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 - 2:35 مساءً
تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمهرّب حبوب الإمفيتامين المحظورة بالجوف

كل الوطن – فريق التحرير: أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمهرب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة بمنطقة الجوف، وفيما يلي نص البيان:

قال الله تعالى ( إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) .

بفضل من الله تم القبض على المدعو/ محمد بن علي فواز الصبيحات -أردني الجنسية- عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيرًا، وأيّد الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرّر شرعًا وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني / محمد بن علي فواز الصبيحات اليوم الثلاثاء 02 / 02 / 1441هـ في منطقة الجوف.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها، مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره ،, والله الهادي إلى سواء السبيل.

المصدر: واس

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2019-10-01
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