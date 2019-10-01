الشورى يرفض توصية لإنشاء هيئة مستقلة للدعوة في الخارج

كل الوطن – الرياض: رفض مجلس الشورى توصية لإنشاء هيئة مستقلة للدعوة في الخارج قدمها العضو عساف أبوثنين، مقتنعاً بمبررات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بأن الوزارة ليست جهة الاختصاص كما أن فيها إدارة عامة للدعوة في الخارج، إضافة إلى أن المجلس وافق على توصية تطالب وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتسهيل مهام العاملين في الخارج في الملحقيات الدينية، ومكاتب الدعوة والمراكز الإسلامية التابعة للوزارة، ودعا الوزارة بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى تحويل فروع مؤسسة الأعمال الخيرية لعمارة المساجد إلى جمعيات خيرية مستقلة لعمارة المساجد وصيانتها والعناية بها، والتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الدعم اللازم لتكثيف المناشط الدعوية والتثقيفية لمواجهة الغلو والتطرف والإرهاب.

وناقش الأعضاء في جلسة الشورى العادية 58 التي عقدت اليوم برئاسة عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس التقرير السنوي لمؤسسة الحبوب للعام المالي 39ـ1440، الذي قال عنه الأمير خالد آل سعود أنه تقرير مقتضب ولا يشير إلى ما تقدمه الدولة من دعم وما يصرف ودعا إلى تقديم تقرير واضح عن شركات المطاحن الأربع وبياناتها المالية، لافتاً إلى أن الكميات المستوردة من الشعير تفوق بكثير القمح المستورد، وأشار محمد المزيد إلى أن المملكة تستورد 60% من الشعير في العالم، مشدداً على أهمية تدارك الوضع، وطالب المؤسسة العامة للحبوب بالتنسيق مع الجهات المختصة لتشجيع القطاع الخاص على إنشاء ودعم مصانع الأعلاف المحلية بما يحقق استدامة منتجاتها في الأسواق.

وحث أحمد الغامدي المؤسسة على رفع نسبة الشراء من الاستثمارات الزراعية السعودية في الخارج دعماً لها والتي لم تجاوز 10% فقط، مؤكداً على أهمية التماشي مع أهداف رؤية المملكة في مجال الأمن الغذائي المتمثل في بناء مخزونات غذائية استراتيجية، وترى فوزية أبا الخيل أن ثمة إغفال للهدر الغذائي على مستويات المصانع والنقل والتخزين أشارت إلى أن الهدر في هذه القطاعات أكبر بكثير من الهدر في المنازل، وطالبت بدراسة إحصائية تبين مواطن الهدر والفقد الغذائي، وجدد صالح الشهيب المطالبة بتوفير المنتجات الخالية من “الجلوتين” ، مشيراً إلى أن هذه المنتجات غالية الثمن ولا تتوفر في مختلف المدن، كما طالب بإيجاد برنامج لدعم منتجات “الجلوتين”.

وانتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة التقرير السنوي لهيئة الإحصاء، وطالب عضو عبدالله الحربي بإشراك أقسام الإحصاء بجامعات المملكة في خطة الهيئة لبرنامج التعداد للسكان والمساكن، مقترحاً إتاحة بيانات الهيئة الإحصائية في جميع المجالات للباحثين، وأشار عبدالعزيز الحرقان إلى قلة الجهات التي تستفيد من بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ونادى خالد العقيل بإيجاد إحصاءات تختص بالمواليد السعوديين حسب المناطق ونشر بياناتها بما يمكن الجهات الحكومية من إعداد خططها.

وأيَّد مجلس الشورى توصية لجنة الثقافة والإعلام في شأن عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح تشريع نظام لمراقبة الالعاب الالكترونية، مقتنعاً بمبررات اللجنة ووجهة نظر الأعضاء وعدم وجود فراغ تشريعي يستلزم سن هذا النظام.