تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن الشبيلي.. حارس التاريخ والتراث والهوية كل الوطن مجلس الوزراء: الموافقة على إطلاق المنظومة الوطنية للتعامل مع المنتجات “الحلال” كل الوطن المملكة تحقق المركز الثاني في المسابقة العالمية “Hardwear CTF” كل الوطن ولي العهد يعزي هاتفياً النائب العام في وفاة والده كل الوطن الشورى يرفض توصية لإنشاء هيئة مستقلة للدعوة في الخارج كل الوطن إلغاء تراخيص 12 مكتب وشركة استقدام منذ بداية 2019 كل الوطن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمهرّب حبوب الإمفيتامين المحظورة بالجوف كل الوطن تمّ اغتصابها من خالها.. مفاجأة جديدة عن الجدّة معذّبة حفيدتها كل الوطن محمد فهد الحارثي : تشكيل مجلس إدارة جائزة الإعلام السعودي كل الوطن الحوثيون يقومون بطرد مسئول أممي من مطار صنعاء ..”بعد أن فضح جرائمهم الجنسية”
» » ولي العهد يعزي هاتفياً النائب العام في وفاة والده

ولي العهد يعزي هاتفياً النائب العام في وفاة والده

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 - 3:03 مساءً
ولي العهد يعزي هاتفياً النائب العام في وفاة والده

كل الوطن – الرياض: أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاعحفظه الله اتصالاً هاتفياً بمعالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، وعبر سمو ولي العهد خلال اتصاله عن عزائه ومواساته للنائب العام في وفاة والده الشيخ عبدالله المعجب، سائلاً المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.

وقد أعرب النائب العام عن بالغ شكره وعظيم تقديره وخالص امتنانه لسمو ولي العهد على عزائه وتخفيف المصاب بمواساته في الفقيد، داعياً الله أن يحفظ سموه الكريم ويجعل ذلك في موازين حسناته ولا يريه أي مكروه.

مثمناً معاليه لسموه الكريم المشاعر الكريمة واللطف النبيل في كرم الاتصال و حسن المواساة.

رابط مختصر
2019-10-01 2019-10-01
محليات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن - فريق التحرير