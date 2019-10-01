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مدني مكّة المكرّمة يحذّر من التقلّبات الجوّية المؤثّرة

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 - 5:47 مساءً
مدني مكّة المكرّمة يحذّر من التقلّبات الجوّية المؤثّرة

كل الوطن – الرياض: دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة اليوم، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة, وذلك وفقاً للنشرة الصادرة من الهيئة العامة للإرصاد وحماية البيئة المتضمنة احتمالية هطول من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.

وأهاب المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، الجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة والغير ثابتة أثناء نشاط الرياح.

وأكد أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناءً على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية راجين من الله السلامة للجميع.

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