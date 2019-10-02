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فيديو… حريق هائل يلتهم مبنى في مطار الجزائر

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 2 أكتوبر 2019 - 1:05 صباحًا
فيديو… حريق هائل يلتهم مبنى في مطار الجزائر

كل الوطن- متابعات- سبتونيك عربى :اندلع حريق هائل، منذ لحظات مساء اليوم الثلاثاء، داخل مبنى في مطار هواري بومدين.

وحسب مصادر متطابقة، فإن الحريق التهم كامل المبنى، الذي يقع قبالة القاعة الشرفية القديمة للمطار، حسب قناة “النهار” الجزائرية.

وأظهرت لقطات فيديو ألسنة اللهب وهي تتطاير من مبنى فيه مخزن للبضائع محل نزاع إلى خارجه.

كما كشفت اللقطات المصورة كيف كانت النيران تتصاعد من حين لآخر، رغم محاولات إطفائها، بسبب تواجد مواد سريعة اللهب داخل المبنى، مثل قارورات الغاز الملحقة بأجهزة التكييف.

وأشارت معلومات إلى أن الحريق في المطار الداخلي كان بسبب ماس كهربائي وامتد إلى الأمتعة.

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