10 حقائق مروعة عن القهوة….في يومها العالمي

كل الوطن- وكالات- مارب برس: تعتبر القهوة من أكثر المشروبات شعبية في العالم، وتحتفل العديد من الدول اليوم بيومها العالمي، حيث يعد مناسبة للاحتفال بهذا المشروب الذي يطلق عليه أيضا “محبوب الملايين”.

بمناسبة هذا اليوم، اخترنا لكم أروع الحقائق عن هذا المشروب، الذي اكتسب شهرة عالمية، ولكن قل من يعرف ما يتميز به.

الكافيين هو مركب شبه قلوي تستخدمه شجرة القهوة لقتل الحشرات التي تأكل بذورها.

في اليوم العالمي للقهوة… راعي غنم أول من اكتشفها وكان يطلق عليها “اختراع الشيطان”