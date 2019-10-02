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ما لا يعرفه اليمنيون والعرب عن …”الريحان”

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 2 أكتوبر 2019 - 1:59 صباحًا
ما لا يعرفه اليمنيون والعرب عن …”الريحان”

كل الوطن- مارب برس- وكالات: تشتهر عشبة في أغراض الطهي، ويفضل البعض زراعته لغرض الزينة وإضفاء جو من الانتعاش والرائحة العطرية الذكية على المكان.

ويتمتع نبات الريحان بالعديد من الفوائد الصحية المهمة

فوائد عشبة الريحان الصحية

يتمتع الريحان بالكثير من الخصائص الطبيعية والكيميائية الرائعة، كما يحتوي على العديد من القيم الغذائية المهمة، يؤهله ذلك لأن يقدم لجسمك وصحتك العديد من الفوائد المهمة، ومن هذه الفوائد ما يلي:

تحسين الهضم.

علاج الصداع.

علاج البرد والوقاية منه.

زيادة اليقظة العقلبة والأداء المعرفي.

عامل مضاد للميكروبات.

تقليل الإجهاد التأكسدي.

زيادة صحة القلب.

تحسين مشاكل النوم.

الوقاية من السرطان.

تقليل التعب والإجهاد.

العناية بالبشرة.

تحسين الحالة النفسية وتهدئة الأعصاب.

فوائد عشبة الريحان لخفض ضغط الدم والكوليسترول

من فوائد الريحان للجنس التي يمكن أن توجد بطريقة غير مباشرة، هي فاعليته في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم، وخفض نسبة السكر، وأيضاً خفض الكوليسترول الخاص بك.

فوائد زيت عشبة الريحان للبشرة

ربما تكمن العديد من فوائد الريحان للبشرة في الزيت العطري الأساسي له، فهذا الزيت فضلاً عن تأثيراته الرائعة على الحالة المزاجية والنفسية، فإنه يقدم العديد من الفوائد الهامة للبشرة والجلد، ومن هذه الفوائد ما يلي:

– يتم تدليك زيت الريحان على الجلد لزيادة رونق البشرة وتنشيط الدورة الدموية بها.

– يستخدم في المكملات الغذائية الخاصة بمشكلات البشرة على نطاق واسع.

– يساعد زيت الريحان على علاج حب الشباب والالتهابات الجلدية.

– مفيد لعلاج مجموعة متنوعة من عدوى الجلد التي يمكن أن تسببها الجروح والتهابات الجلد، بما فيها العدوى البكتيرية والفيروسية.

– بفضل خصائصه المسكنة والمضادة للألم، يمكن أن يتم استخدامه في علاج آلام الندوب والكدمات، كما يساعد في علاج آثار الإصابات الرياضية.

– يعتبر زيت الريحان علاجاً جيداً للحكة الناتجة عن اللدغات واللسعات، سواء من النحل أو الحشرات الأخرى.

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2019-10-02 2019-10-02
الصحة والجمال
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كل الوطن- فريق التحرير