تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن هيئة “حقوق الإنسان”: رصدنا واقعة تعنيف طفل “المقطع القاسي”.. ونتابع الإجراءات كل الوطن تعليق الدراسة بمدارس جازان وصبيا اليوم كل الوطن آل الشيخ ينقلب على مرتضى منصور ويتضامن مع رئيس الأهلي المصري كل الوطن أرقام مخيفة :ارتفاع معدلات الطلاق فى مصر 2018/ 2017 كل الوطن ما لا يعرفه اليمنيون والعرب عن …”الريحان” كل الوطن دراسة تحذر من 8 أطعمة .. إياك أن تتناولها صباحاً ! كل الوطن 10 حقائق مروعة عن القهوة….في يومها العالمي كل الوطن شيخ الأزهر يجدد دعمه للقيادة المصرية في الحرب على الإرهاب كل الوطن 130 مصابا …حصيلة قمع التظاهرات في بغداد كل الوطن محمود عباس يبعث رسالة إلى الملك سلمان بن عبد العزيز
» » هيئة “حقوق الإنسان”: رصدنا واقعة تعنيف طفل “المقطع القاسي”.. ونتابع الإجراءات

هيئة “حقوق الإنسان”: رصدنا واقعة تعنيف طفل “المقطع القاسي”.. ونتابع الإجراءات

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 2 أكتوبر 2019 - 1:13 مساءً
هيئة “حقوق الإنسان”: رصدنا واقعة تعنيف طفل “المقطع القاسي”.. ونتابع الإجراءات

كل الوطن – متابعات: أكدت هيئة حقوق الإنسان، رصدها لما تم تداوله عن تعنيف رجل لطفل بطريقة قاسية، مُشيرة إلى أنها تُتابع مع الجهات المختصة لمباشرة الواقعة واتخاذ الإجراءات النظامية التي تضمنتها الأنظمة.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت الهيئة: رصدت هيئة حقوق الإنسان ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص إنقاذ الطفل المعنف من المجرم.

وأضافت: تتابع الهيئة مع الجهات المختصة لمباشرة الواقعة واتخاذ الإجراءات النظامية التي تضمنتها الأنظمة وفي مقدمتها نظام حماية الطفل ونظام الحماية من الإيذاء.

وفي وقت سابق، تداول نشطاء مقطع فيديو لرجل يعنف طفل بطريقة قاسية؛ حيث يقوم بضربه على رأسه وإمساكه من رقبته.

وأظهر مقطع الفيديو، استخدام الرجل «ولاعة» وتعذيب الطفل بها وسط بكائه وصراخه المتواصل، فيما لم يتضح بعد المدينة التي شهدت الواقعة.

ودشن نشطاء التواصل الاجتماعي هاشتاجًا، باسم «أنقِذوا الطفل المعنف من المجرم»، مطالبين بمحاسبة الرجل على ما اقترفه بحق الطفل.

المصدر: عاجل

رابط مختصر
2019-10-02 2019-10-02
جرائم وحوادثمحليات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن - فريق التحرير