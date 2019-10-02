ليلة تأبينية للراحل د.عبدالرحمن الشبيلي رحمه الله (صور)

في ليلة تأبينية للراحل د.عبدالرحمن الشبيلي رحمه الله أقامها منتدى ثلوثية بامحسون الثقافي وفاء للراحل ألقى المحاضرة د عبد الله الحيدري وسط حضور كبير من محبيه من الجنسين حيث تقدم الحضور سمو الأمير وليد بن بدر بن سعود ومعالي الاستاذ محمد الشريف وراعي المنتدى الشيخ عبدالله سالم باحمدان وجمع غفير من الأكاديميين الذين حضروا وفاء له.

وقد تناول المتحدث الحيدري سيرته من خلال “مشيناها” واعقبتها قصيدة اللواء م عبدالقادر كمال ثم كلمة المنتدى ألقاها الأستاذ عبدالله العمودي ثم أعقبتها مداخلات الحضور وقد كانت كل الكلمات تعبر عن ألم الفراق ساردة تلك الثجايا الحميدة التي كان يحملها الراحل.

رحمه الله رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وسوف يتم نشر المحاضرة في موقع الثلوثية خلال يومين.

وكل من يرغب من المداخلين نشر كلمته في الكتيب الذي سوف يصدر عن الراحل ارسال كلمته عبر الايميل [email protected]