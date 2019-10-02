من أجل الترويج للسياحة : وزيرة مصرية تلتقي طباخا عالميا

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، الشيف العالمي، بوبي تشين، ذا الأصول المصرية، والكاتب ومقدم البرامج وعضو لجنة تحكيم برنامج “توب شيف”.

ونشرت الوزيرة المصرية مجموعة من الصور لها على موقع الصور والفيديوهات “إنستغرام”، خلال لقائها مع تشين.

وقالت إنها ناقشت معه سبل التعاون للترويج للسياحة المصرية “من خلال تقديم الأكلات التي يتميز بها المطبخ المصري، حيث أصبحت فنون الطهي من عناصر الجذب السياحي؛ فهي تقدم للسائح نبذة عن ثقافة البلد التي يزورها وتمنحه تجربة لن ينساها”.

وتابعت: “كما تناولت العشاء في أجواء مصرية جميلة لما يتمتع به شارع المعز من أجواء مصرية رائعة”