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الشرطة الكويتية تلاحق فتاة خلعت ملابسها أمام الأبراج

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 2 أكتوبر 2019 - 4:05 مساءً
الشرطة الكويتية تلاحق فتاة خلعت ملابسها أمام الأبراج

ذكرت صحيفة كويتية نقلا عن مصدر أمني أن وزارة الداخلية لم تتلق بلاغا بشأن مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه فتاة وهي ترتدي البكيني بعد أن خلعت رداءها الشفاف، ما أثار ضجة في مواقع التواصل.

وأبلغ مصدر أمني تابع لمديرية أمن محافظة العاصمة الكويتية صحيفة الأنباء، أن عمليات وزارة الداخلية لم تتلق أي بلاغ بشأن قيام فتاة، يرجح أنها أوروبية “بنزع ملابس شفافة كانت ترتديها، وتظهر بالمايوه البكيني على الأرجح فجرا مقابل أبراج الكويت”.

وأوضح المصدر الأمني الكويتي، أن عدم ورود بلاغ ضدها، جعل دوريات العاصمة لا تتعامل مع هذه “الوافدة”.

ونقل عن المصدر أيضا تأكيده “أن ما صور عن الفتاة يشكل فعلا فاضحا”، مرجحا في هذا الصدد أن “تقوم إدارة الجرائم الإلكترونية والمباحث الجنائية بملاحقة الفتاة مع احتمالية إبعادها عن البلاد لتعمدها تصوير مثل هذه المقاطع مقابل أحد معالم الكويت المهمة، سيما أن الأبراج لها شهرة عالمية وترتبط باسم الكويت”.

المصدر: الأنباء

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2019-10-02
جرائم وحوادث
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