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وسائل إعلام عراقية : حرائق في ساحة الطيران وسط بغداد

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 2 أكتوبر 2019 - 4:27 مساءً
وسائل إعلام عراقية : حرائق في ساحة الطيران وسط بغداد

كل الوطن- وكالات -:قال مصدر أمني لموقع “السومرية نيوز” العراقي، اليوم الأربعاء، إن حرائق اندلعت في ساحة الطيران وسط بغداد بعد ظهر اليوم، مع استمرار التظاهرات المطالبة بالإصلاح.

وأشار المصدر إلى أن القوات الأمنية منتشرة بشكل كثيف في مناطق مركز العاصمة والطرق المؤدية إلى ساحة التحرير وسط بغداد استعدادا وتحسبا لأي طارئ.

واستخدمت قوات الأمن العراقية الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه والذخيرة الحية لتفريق متظاهرين في بغداد، أمس الثلاثاء، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بعدما احتشد آلاف العراقيين احتجاجا على البطالة والفساد الحكومي وضعف الخدمات.

وحاول المتظاهرون، الذين بلغت أعدادهم نحو ثلاثة آلاف، عبور جسر إلى المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد التي تضم المباني الحكومية والسفارات الأجنبية.

وأكد شهود عيان أن هناك توافقا تاما بين المتظاهرين على الاستمرار والاعتصام في ساحة التحرير وعدم العودة إلى منازلهم حتى تحقيق النصر على “الفساد والفاسدين”، وأن هناك الآلاف من المتظاهرين يدخلون إلى الساحة وأن الحشد الأمني الذي كان متواجدا في الساحة تلاشى مع توافد الجماهير وترك المكان.

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