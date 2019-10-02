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السعودية تحذر مواطنيها في سيئول : بسبب ثاني أقوى إعصار في العالم

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 2 أكتوبر 2019 - 6:41 مساءً
السعودية تحذر مواطنيها في سيئول : بسبب ثاني أقوى إعصار في العالم

كل الوطن- وكالات: وجهت سفارة السعودية في كوريا الجنوبية، تحذيرا لمواطنيها المتواجدين في البلاد من إعصار “ميتاج”، الذي يمر اليوم الأربعاء، بالمناطق الساحلية الكورية.

وأهابت السفارة  وفق سبتونيك عربى في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، بالمواطنين السعوديين باتخاذ الحيطة والحذر والتقيد بتعاليم السلامة، بعد التحذيرات الرسمية التي أطلقتها سيول من الإعصار.

كما دعت السفارة المواطنين إلى التواصل معها سريعا حال حدوث أي طارئ لاتخاذ اللازم.

وأغلقت تايوان الأسواق المالية وأمرت بإغلاق المدارس، يوم الإثنين الماضي، مع اقتراب إعصار من ساحلها الشمال الشرقي بينما ألغت شركات الطيران أكثر من 150 رحلة في ظل تحذيرات من سيول ورياح عاتية.

ومن المتوقع أن يقترب الإعصار “ميتاج”، الذي يصنفه مكتب الأرصاد في تايوان بأنه في ثاني أقوى فئة من الأعاصير، من ساحل مقاطعة يلان مصحوبا برياح تبلغ سرعتها 162 كم في الساعة.

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2019-10-02 2019-10-02
عربي ودولي
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