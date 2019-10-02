فيديو جديد لتعنيف طفل يثير موجة غضب في السعودية

أثار مقطع فيديو جديد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية غضبا واسعا في المملكة، ما دفع السلطات إلى التحرك.

فقد انتشر فيديو لأب يعذب طفله الذي لا يتعدى عمره الـ7 سنوات، ويحرقه بولاعة.

وبعد الغضب الواسع الذي سببه انتشار الفيديو عبر مواقع التواصل، أمر النائب العام، اليوم الأربعاء، بإلقاء القبض على الأب، وفتح تحقيقا تمهيدا لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

من جهته، أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، خالد أبا الخيل، أنه “جار اتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقق بشأن المقطع المتداول”.

تعمل وحدات الحماية الاجتماعية في المناطق وبالتنسيق مع الجهات المختصة على التحقق من فيديو متداول لشخص يُعنف طفل.. نرجو ممن لديه أي معلومات تساعد في الوصول للمعنف، التواصل مع @mlsd_1919 أو الاتصال على 1919. pic.twitter.com/mStP5NGPQN — خالد أبا الخيل (@kabalkhail22) October 2, 2019

وغرد سعوديون عبر هاشتاغ #انقذوا_الطفل_المعنف_من_المجرم، في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعربوا عن استيائهم من المقطع المتداول، مطالبين بسن قوانين صارمة تضع حدا لمثل هذه السلوكيات بحق الأطفال، التي باتت تظهر بشكل متزايد في المجتمع.

وشهدت المملكة الأسبوع الماضي، قضية تعنيف طفلة رضيعة على يد والدها، ما دفع السلطات إلى التحرك والقبض على الوالد بتهمة ارتكاب فعل ينطوي “على ما يهدد صحة وسلامة الطفل وتعريضه للخطر وإساءة المعاملة بحقه وتصوير ذلك عبر الأجهزة الذكية”.

المصدر: “تويتر”