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“واتس آب” يستنسخ أهم ميزات “سناب شات” لتعزيز أمان مستخدميه

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 2 أكتوبر 2019 - 7:30 مساءً
“واتس آب” يستنسخ أهم ميزات “سناب شات” لتعزيز أمان مستخدميه
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بدأت “واتس آب” اختبار ميزة جديدة ظهرت كنسخة تجريبية في الإصدار 2.19.275 من تطبيقها على نظام التشغيل “أندرويد”.

ورصد موقع WABetaInfo، النسخة التجريبية لميزة الاختفاء الذاتي للرسائل في محادثات المجموعات فقط.

ويمكن ضبط “التدمير الذاتي” للرسائل لمدة تتراوح ما بين 5 ثوان أو ساعة، ولا يوجد خيار يتيح تحديد الرسائل التي يجب أن تختفي، وبذلك فإنه يتم حذف كل الرسائل الموجودة في المحادثة بعد الإطار الزمني المحدد.

ورغم أن الميزة ما تزال غير متاحة رسميا حتى الآن، إلا أن “التدمير الذاتي” للرسائل قد يكون مفيدا لأي مستخدم يرسل معلومات حساسة.

وسبق أن أطلق تطبيق “تلغرام” ميزة مماثلة تتيح اختفاء الرسائل من خلال خاصية “المحادثة السرية”،  وهي ميزة مستنسخة عن “سناب شات” التي كانت أول من طرحها في تطبيقها لضمان عدم تخزين الرسائل في المحادثات بين المستخدمين، وبالتالي ضمان المزيد من الخصوصية والأمان.

وتعمل شركة “فيسبوك” على اللحاق بركب توفير المزيد من الأمان لمستخدميها، خاصة وأنها تواجه العديد من الاتهامات بانتهاك خصوصيات المستخدمين.

وتحاول “واتس آب” تعزيز ميزات الأمان والخصوصية وتشفير المعلومات، وتشير التقارير إلى أن هناك فرصة أمام التطبيق لتحسين الميزة الجديدة كونها ما تزال في مرحلة التطوير والاختبار، قبل أن تتاح لجميع المستخدمين بشكل رسمي.

المصدر: إنغيدجت

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2019-10-02
تكنولوجيا
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