تداول رواد مواقع التواصل ، مقطع فيديو لحادث دهس مروع بأحد الشوارع في المملكة .

وأظهر الفيديو الذي وثقته كاميرات المراقبة ، أحد الشبان وهو يجلس على الرصيف بجانب سيارة متوقفة ، فيما تأتي سيارة مسرعة يتضح من الفيديو أن سائقها كان يمارس التفحيط .

وفقد سائق السيارة السيطرة عليها ، وفجأة اصطدم بالسيارة المتوقفة ، وكذلك صدم الشاب الذي كان بداخلها لحظة محاولته الهروب وسحقه في جدار مبنى ، فيما نجا الشاب الذي كان جالساً على الرصيف من الدهس .

بالفيديو.. مُفحّط يدهس شابا ويسحقه بطريقة فظيعة