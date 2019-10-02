تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن بالفيديو.. مُفحّط يدهس شابا ويسحقه بطريقة فظيعة كل الوطن “واتس آب” يستنسخ أهم ميزات “سناب شات” لتعزيز أمان مستخدميه كل الوطن السعودية تحذر مواطنيها في سيئول : بسبب ثاني أقوى إعصار في العالم كل الوطن فيديو جديد لتعنيف طفل يثير موجة غضب في السعودية كل الوطن بريطاني خاب أمله بـ “داعش” ويريد العودة إلى أمّه (فيديو) كل الوطن وسائل إعلام عراقية : حرائق في ساحة الطيران وسط بغداد كل الوطن جلسة خاصة للبرلمان العراقي لمحاسبة الحكومة على قتل المتظاهرين كل الوطن الشرطة الكويتية تلاحق فتاة خلعت ملابسها أمام الأبراج كل الوطن من أجل الترويج للسياحة : وزيرة مصرية تلتقي طباخا عالميا كل الوطن عضو المكتب السياسي في “تيار المستقبل”: الحريري لن يستقيل
» » بالفيديو.. مُفحّط يدهس شابا ويسحقه بطريقة فظيعة

بالفيديو.. مُفحّط يدهس شابا ويسحقه بطريقة فظيعة

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 2 أكتوبر 2019 - 7:37 مساءً
بالفيديو.. مُفحّط يدهس شابا ويسحقه بطريقة فظيعة

تداول رواد مواقع التواصل ، مقطع فيديو لحادث دهس مروع بأحد الشوارع في المملكة .

وأظهر الفيديو الذي وثقته كاميرات المراقبة ، أحد الشبان وهو يجلس على الرصيف بجانب سيارة متوقفة ، فيما تأتي سيارة مسرعة يتضح من الفيديو أن سائقها كان يمارس التفحيط .

وفقد سائق السيارة السيطرة عليها ، وفجأة اصطدم بالسيارة المتوقفة ، وكذلك صدم الشاب الذي كان بداخلها لحظة محاولته الهروب وسحقه في جدار مبنى ، فيما نجا الشاب الذي كان جالساً على الرصيف من الدهس .

بالفيديو.. مُفحّط يدهس شابا ويسحقه بطريقة فظيعة
رابط مختصر
2019-10-02
فيديوهاتمحليات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
عربي ودولي
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
كل الوطن - فريق التحرير