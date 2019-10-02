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المطلق: لا حرج ولا حياء في دعوة المرأة زوجها للفراش (فيديو)

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 2 أكتوبر 2019 - 8:13 مساءً

أكد عضو هيئة كبار العلماء السعوديين عبد الله بن محمد المطلق، أنه لا حرج ولا حياء ولا عيب مطلقا في دعوة المرأة زوجها وطلبه للفراش، مؤكدا أن هذا الأمر يحث عليه الإسلام.

وأكد المطلق في رده على تساؤل امرأة في هذا الصدد عبر برنامج “فتاوى” على القناة السعودية: “هذا الأمر ليس من قلة الحياء، هذا يدل على أن هذه المرأة طيبة وتحب زوجها وتحب الحلال، هذا الأمر الذي خلقه الله في الرجال والنساء مطلوب من الرجال ومطلوب من النساء”.

وأضاف: “لكن المرأة في الغالب لا تحتاج إلى أن تطلب، لأنها إذا زينت المحل وتزينت وجلست عند زوجها وحاولت بأسلوبها الخاص فهي تحصل على ما تريد، لكن السائلة تسأل هل هو عيب؟ … لا ليس عيبا وليس من قلة الحياء بل هو – والله – في نظري أنا أنه من الدين، وأنه من خدمة الزوج ومن محبة بقاء البيت لأن هذا حق مشروع للزوجة”.

وحذر المطلق الأزواج من محاولة استغلال حاجات زوجاتهم في هذه الغريزة واصفا من يفعل ذلك بأنه ذو خلق سيئ يعاند ويعاكس رغبة زوجته في مقابل أنه إذا احتاج إليها تحول إلى شخص آخر، ومثل هذا لا يجوز أبدا.

المصدر: “سبق” + “يوتيوب”

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2019-10-02
دين ودنيامحليات
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