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النيابة العامة تطالب بحد الحرابة لزعيم داعش وقاتل مدير مباحث القويعية

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 3 أكتوبر 2019 - 2:48 مساءً
النيابة العامة تطالب بحد الحرابة لزعيم داعش وقاتل مدير مباحث القويعية

كل الوطن – الرياض: طلبت النيابة العامة من المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض صباح اليوم، إيقاع حد الحرابة على زعيم داعش في المملكة المتهم بقتل مدير مباحث القويعية، والذي جهز عدد من العناصر الإرهابية لمواجهة رجال الأمن في مركز سويف الحدودي بمحافظة عرعر والذي نتج عن تلك المواجهة استشهاد عدد من رجال الأمن، وكذلك اشتراكه في تفجير مسجد الرضا بالأحساء، كما أنه ترصد لأحد رجال الأعمال الكبار في المملكة، وعلماء دين، وحاول إدخال 500 كيلو من مادة tnt المتفجرة للمملكة بواسطة أحد مروجي المخدرات.

1 تفجير مسجد الرضا بالأحساء

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2019-10-03
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