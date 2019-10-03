السؤال يتجدد في الشورى.. لماذا تأخرت تعديلات نظام التقاعد؟

كل الوطن- واس: إقرار تعديلات نظامي الرهن التجاري والمرافعات الشرعية ومناقشة أداء «كفالة» و«السياحة»

ارتفاع نسبة الفوائد على القروض يثقل كاهل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوصيات بخفضها

تساءل رئيس لجنة الاقتصاد بمجلس الشورى فيصل الفاضل عن أسباب تأخر صدور النظام الجديد للتقاعد بالرغم من المستجدات الكثيرة في سوق العمل، وقال يوم أمس في مناقشة تقرير مؤسسة التقاعد للعام المالي 39 – 1440″ منذ ثماني سنوات ونحن نسمع عن تعديلات وتطوير في نظام التقاعد لكن ذلك لم يتحقق”، لافتاً إلى مسؤولية المؤسسة عن النظام، ومطالباً اللجنة المختصة بالمجلس بالوقوف على هذا التأخير الطويل، ويرى أنها في توصياتها لم تأتِ بما هو لصالح التقاعد سوى توصية هزيلة تطالب بالسعي للحصول على تأمين طبي مخفض، ودعا عبدالهادي العمري إلى دعم العسكريين من خلال بعض التعديلات على نظام المعاش التقاعدي نظراً لما يبذلونه من تضحيات كبيرة للوطن والمواطن،

وقال عبدالله البلوي: إن التقرير أبرز مشكلات رئيسة ومتكررة في كل تقرير تتمثل في العجز المالي المتنامي، وعدم اكتمال استيراد قوائم المشتركين من الجهات المختلفة، وتعثر في مشروعات استثمارية، وكل ذلك بسبب تراكم المشكلة وعدم المبادرة بحلها من وقت مبكر بحسب أسبابها.

وأضاف البلوي بأن المؤسسة بحسب تقريرها أن العجز يتمثل في الفرق بين الاشتراكات والمعاشات، أو التقاعد، والسؤال أين العوائد من الاستثمار في هذه المعادلة..؟ فبحسب التقرير فإن 5،1 % عوائد استثمارية خلال الثلاث سنوات الماضية، وفلسفة المؤسسة تقوم على تحصيل الاشتراكات واستثمارها لدفع المعاشات وتأمين الخدمات، وقال عضو الشورى: “من الطبيعي مع تقدم السنين سيزداد المتقاعدين فليس من الضرورة أن تغطي الاشتراكات المعاشات فقط، بل إن العوائد الاستثمارية جزء أساسي يجب إبرازه، لأصول تجاوزت 400 مليار ريال”، وتساءل البلوي.. كيف يطلب من المؤسسة دراسة الآثار السلبية للتقاعد المبكر وما يمكن تبنيه من ضوابط للحد من تأثيره، وهي أصلاً ترى أن أهم معضلاتها الأساسية هو التقاعد المبكر..!، ونبه العضو على أن التقاعد المبكر حق مكتسب للموظف ولا تملك المؤسسة صلاحية التعديل على نظامه، محذراً أن تستمر مشكلات المؤسسة خاصة العجز في المعاشات وعدم تعويضه، وتمنى أن تصل لجنة استراتيجية إصلاح التقاعد إلى حل جذري لهذه المشكلة، ودمج المؤسسة مع التأمينات الاجتماعية، وتفعيل الدور الاستثماري لأموال المشتركين من خلال دقة الحوكمة للشركات التابعة لها والشفافية ومحاولة تقليل مبدأ التكافل الاجتماعي بطرح خدمات تميز المتقاعدين نظير خدمتهم الطويلة للقطاعات الحكومية.

وطالبت إقبال درندري بدراسة إعادة هيكلة عمل المؤسسة وأنظمة التقاعد، بحيث لا تتقيد بمبدأ التكافل الاجتماعي، والسماح للشركات الاستثمارية بإدارة وتنمية أموال المشتركين، مع توفير خطط تقاعد مرنة بها اختيارات ونسب استقطاع متنوعة، وأكدت فوزية أبا الخيل أن صناديق التقاعد يجب أن يكون لها استراتيجية واضحة لتحقق الاستدامة المالية لسداد المعاشات المتوقعة في المستقبل مشيرة إلى أن قطاع العقار يحتاج لمزيد من التطوير مما يوجب النظر في جدوى الاستمرار في استثمارات أكبر في العقار أو التحول لقطاعات أخرى، وأشار صالح الشهيب إلى أن نسبة الابتعاث في المؤسسة خلال العامين الماضيين صفر %، مؤكداً أهمية تأهيل منتسبيها في مجالات الدراسات الاكتوارية والاستثمار وإدارة المخاطر والبرامج التقاعدية والحوكمة والتأمين.

وفي مناقشة تقرير هيئة السياحة والتراث الوطني، دعا محمد الخنيزي إلى عمل الهيئة مع الجهات المعنية لتهيئة البنى التحتية في المناطق السياحية ابتعاث الراغبين والراغبات في دراسة السياحة، واقترحت جواهر العنزي دراسة إنشاء صندوق للتنمية السياحية لصناعة السياحة الداخلية ودعم مشروعاتها، فيما يرى أحمد الغامدي أن الهيئة لن تتمكن من تحقيق مبادراتها ومشروعاتها مالم تعزز من شراكاتها الاستراتيجية مع القطاعين الحكومي والخاص، وأشار إلى وجود 9200 حرفي وحرفية، ولفت الأمير محمد آل سعود إلى أن استراتيجية السياحة لم تقر إلا منذ أسبوعين وفوراً تم توقيع اتفاقيات مهمة باستثمار أجنبي صريح بقيمة 100 مليار وهي سابقة، ويرى الأمير خالد آل سعود أن بدء العمل بالتأشيرة السياحية سيحفز تدفق السياح إلى المملكة، مطالباً الهيئة بأن تتحول من منفذ للمناشط السياحية إلى منظم وداعم لها.

وناقش مجلس الشورى توصيات تدعو برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي، للنظر في إمكانية تخفيض رسوم وفوائد تمويل القروض بما يقل عن معدلات السوق، وبما يتناسب مع درجة المخاطر المنخفضة للتمويل الممنوح تحت كفالته، وتكثيف توعية وتثقيف المستثمرين ورواد الأعمال بالخيارات التمويلية المتاحة، وتقديم المشورة لهم لمواجهة التحديات المالية التي تواجههم، إضافة إلى وضع الحوافز التمويلية، لتشجيع توجه المستثمرين، للاستثمار في مجالات الصناعة والتقنية والخدمات اللوجستية، بما يحقق أهداف رؤية المملكة.

وطالب عبدالله السعدون بتحديد حد أعلى لنسبة الفائدة والرسوم المحصلة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقال في مداخلة أثناء مناقشة التقرير السنوي لبرنامج كفالة: إنه ركز على تمويل المتوسطة، وقال عبدالإله ساعاتي بأن ارتفاع نسبة الفوائد على القروض تثقل كاهل هذه المنشآت، رافضاً تبرير البنوك للبرنامج وأنه غير مقبول ويكفيها ضمان “كفالة” عند التعثر، وقال: إن برنامج “كفالة ” من الأذرع المهمة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتغلب على مشكلة التمويل لكن لا بد من معالجة ارتفاع نسبة الفوائد على القروض حتى لا يتحول الدعم إلى عبء على تلك المنشآت، ونبه عبدالله المنيف إلى التباين بين البنوك في تحديد الفوائد والرسوم في القروض المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتحدث عبدالرحمن هيجان عن مواجهة برنامج “كفالة” لتحديات كبيرة من ضمنها الطبيعة المؤقتة له مما يسبب انخفاض الثقة به من قبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ونادى خالد السيف بدعم وتعزيز دور البرنامج وتنويع مصادر دخله لتحقيق رؤية المملكة لرفع إسهام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي، وأكد علي السبهان ضرورة أن يتوسع برنامج “كفالة” ليشمل دعم إنشاء المنشآت متناهية الصغر العاملة في مجال التجزئة والخدمات المحلية وأن يوجه لفئة الشباب غير الحائزين على شهادات دراسية في محافظات وأرياف المملكة.

وكان مجلس الشورى قد وافق أمس الأربعاء على تعديل بعض مواد الرهن التجاري، والمادتين 55 و56 من نظام المرافعات الشرعية، ويهدف تعديل المادتين إلى تمكين الدوائر القضائية من تلقاء نفسها اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يواصل المدعي دعواه خلال ستين يوماً، كما سيحقق التعديل حسب تقرير اللجنة القضائية بالمجلس تنظيم حالات شطب الدعوى، ودفع المدعي لمتابعة دعواه، واستمرارية نظر الدعاوى، وسرعة الفصل فيها.