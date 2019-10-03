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هجوم بسكين على مقر شرطة باريس… وسقوط قتلى (فيديو)

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 3 أكتوبر 2019 - 3:48 مساءً
هجوم بسكين على مقر شرطة باريس… وسقوط قتلى (فيديو)

كل الوطن- وكالات- سبتونيك عربى : هاجم رجل يحمل سكينا أفرادا من الشرطة في أحد مراكز الأمن في العاصمة الفرنسية باريس.

وأفادت مصادر مطلعة لوكالة “فرانس 24″، بأن المهاجم قتل، مؤكدة أن شرطيين تعرضا لإصابات خلال الهجوم، الذي وقع في مديرية شرطة باريس.

وأغلقت قوات الأمن المنطقة المحيطة بمقر الشرطة، الواقع في قلب المدينة التاريخي، فيما وصلت سيارات الإسعاف إلى المكان، كما أخلت شرطة باريس مقرها بعد حادثة الاعتداء.

من جانبها، قالت هيئة النقل العام الفرنسية على “تويتر”، إن محطة المترو القريبة من موقع هجوم بسكين على مقر شرطة باريس، اليوم، قد أغلقت لأسباب أمنية.

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2019-10-03 2019-10-03
عربي ودولي
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