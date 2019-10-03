لافروفو: عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية تتوقف على موقف السعودية

كل الوطن- سبتونيك عربى- وكالات : اعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، تتوقف كثيرا على موقف المملكة العربية السعودية.

موسكو – سبوتنيك. وقال لافروف، في حوار مع وسائل إعلام عربية، نشر نصه على موقع الخارجية الروسية: “التقدم على المسار السياسي يطرح ملفا تم طرحه منذ وقت طويل، حول ضرورة عودة سوريا إلى “العائلة العربية” والمقصود جامعة الدول العربية. والكثير هنا سيتوقف على موقف المملكة العربية السعودية، لأن صوتها مسموع في المنطقة وخارجها”. وحول التدخل الروسي في سوريا والمزاعم حول وجوده “لإنقاذ النظام” أجاب لافروف: “فيما يتعلق بفكرة إنقاذ النظام علي أن ألاحظ التالي، سياساتنا الخارجية لم تقم في أي يوم على شخصنة الأحداث، نحن لا نتمسك بأشخاص محددين، ولا نقف مع أحد ما ضد شخص آخر”، مشيراً إلى أن موسكو “لبّت طلب السلطات السورية وقدمنا لها المساعدة في الحرب على الإرهاب”. كما أوضح وزير الخارجية الروسي، أن موسكو تنتظر وفاء الرئيس الأمريكي بوعده الذي أطلقه عام 2018 بسحب القوات الأمريكية من سوريا.