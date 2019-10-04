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تحت رعاية د. احمد الطيب :الأزهر يطلق حملة «جنة» لمناهضة العنف ضد الأطفال

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الجمعة 4 أكتوبر 2019 - 1:31 صباحًا
تحت رعاية د. احمد الطيب :الأزهر يطلق حملة «جنة» لمناهضة العنف ضد الأطفال

كل الوطن- متابعات: تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أطلق المركز الإعلامي للأزهر اليوم،  حملة بعنوان «جنة»، لمناهضة العنف ضد الأطفال، والتوعية والتذكير بحقوق الطفل على والديه ومجتمعه.

وبحسب البيان، تسلط الحملة الضوء على أهم أسباب العنف ضد الأطفال وطرق علاجها، بهدف تعزيز القيم الدينية والمجتمعية المكتسبة في مجال حقوق الطفل، وذلك فى إطار الدور الدعوي والتوعوي الذي يضطلع به الأزهر الشريف، ويتضافر مع دوره التعليمي والديني.

وتتضمن الحملة مجموعة من الفيديوهات القصيرة، التي تتناول أسباب العنف ضد الأطفال، مع توعية الآباء والقائمين على التربية بكيفية التعامل الأمثل وتوفير البيئة الصحية والنفسية السليمة للأطفال، وسيتم نشر تلك الفيديوهات عبر صفحات الأزهر الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعتمد الحملة بجانب فيديوهاتها القصيرة على عقد ندوات توعوية للتعريف بحقوق الطفل، تحت عنوان “حقوق الطفل في الإسلام”، كما تم التوجيه بأن تكون خطبة الجمعة القادمة بالجامع الأزهر عن مناهضة العنف ضد الأطفال.

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2019-10-04 2019-10-04
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